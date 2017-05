Verdachte Times Square-crash aangeklaagd voor moord

De man die verdacht wordt van het inrijden met zijn auto op een vol Times Square in New York is aangeklaagd voor moord en poging tot moord, zo meldt persbureau AP. Bij de crash van donderdag viel één dodelijk slachtoffer en 22 gewonden.

Volgens de politie in New York is de 26-jarige Richard Rojas aanklaagd voor doodslag, twintig pogingen voor moord en een opzettelijke aanval met een voertuig. Het is onduidelijk of hij al een advocaat in de arm heeft genomen.

Verdachte is ex-militair met problemen

Rojas reed met zijn auto de overvolle Times Square op en raakte meer dan twintig mensen voordat zijn auto tot stilstand kwam tegen een aantal veiligheidspaaltjes. Een 19-jarige toerist uit Michigan overleefde deze aanval niet. Haar 13-jarige zusje raakte gewond. Van de andere 21 gewonden bevinden vier zich nog in kritische toestand.

Vlak na het incident liet Bill de Blasio, de burgemeester van New York, al weten dat het motief van de daad onduidelijk was maar dat er “geen indicatie is voor een terroristische aanval”. Tegen de politie zei Rajos dat hij “stemmen hoorde in zijn hoofd”.

Rojas is afkomstig uit de New Yorkse wijk The Bronx en een bekende van de politie. In 2008 en 2015 werd hij veroordeeld voor het rijden onder invloed. Volgens een buurtgenoot is hij in 2014 geheel veranderd teruggekomen uit het leger. In dat jaar werd hij ontslagen omdat hij zich niet hield aan de regels.