COA laat ziekteverzuim azc Ter Apel onderzoeken

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een onafhankelijke commissie aangesteld die gaat onderzoeken wat de oorzaken zijn van de gezondheidsklachten van medewerkers van het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel. Dat heeft het COA vrijdag bekendgemaakt.

Sinds januari zitten tientallen medewerkers van het azc in Ter Apel ziek thuis met onder meer prikkende ogen, bloedneuzen, luchtwegproblemen en hoofdpijn. In totaal werken er zo’n 180 mensen.

Al snel werden vermoedens geuit over giftige stoffen die in de bodem van het terrein zouden zitten. In het verleden zou de grond waarop het azc staat namelijk zijn gebruikt als illegale stortplaats van chemisch afval, zo meldde het Dagblad van het Noorden eerder. De autoriteiten hebben er altijd op gewezen dat er geen bewijs is voor dergelijke aannames.

Eerder onderzoek

Het COA zegt de afgelopen maanden al onafhankelijk onderzoek hebben laten uitvoeren door “externe professionals”:

“Daarbij is ook gekeken naar onderzoeken op basis waarvan destijds vergunning voor (nieuw)bouw is verkregen. Uit deze onderzoeken zijn geen verklaringen gevonden voor de gezondheidsklachten van medewerkers.”

Het COA zegt vrijdag zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een commissievoorzitter. Vervolgens zal de precieze taak van de commissie worden vastgesteld en ook kan de commissie eventueel nog worden uitgebreid.

Het azc in Ter Apel, nabij de grens met Duitsland: