Berucht schip start veerdienst tussen Noord-Korea en Rusland

Een nieuwe wekelijkse veerdienst van het Noord-Koreaanse Rajin naar de Russische havenstad Vladivostok heeft donderdag zijn eerste tocht voltooid. De legendarische Mangyongbong-92, die duizend ton vracht en tweehonderd passagiers kan vervoeren, arriveerde met veertig opvarenden in het Russische verre oosten – nog geen week na de laatste Noord-Koreaanse rakettest.

Dit in weerwil van oproepen van onder meer de VS en Japan om banden met Pyongyang te beknotten in plaats van uit te breiden. President Poetin sloeg maandag een zachtere toon aan en zei dat landen beter kunnen praten met Noord-Korea dan het te bedreigen. Een woordvoerder van de Russische rederij die de veerlijn beheert noemt de operatie tegenover Reuters een zuiver commerciële onderneming ,,die geen enkel politiek doel dient”.

Beelden van Russische staatsmedia van de aankomst van de Mangyongong-92:



Beruchte boot

Het onlangs gerenoveerde schip – dat beschikt over een restaurant, bars, karaokeclub en sauna – heeft een markante geschiedenis. Het voer vanaf 1992 een tot twee keer per maand tussen Noord-Korea en Japan, totdat het na Noord-Koreaanse raket- en kernproeven in 2006 verbannen werd. Noord-Koreaanse vluchtelingen hebben verklaard dat het schip werd gebruikt om spionnen, drugs en wapens te vervoeren. Ook werd Japanse elektronische producten als spelcomputers en digitale camera’s mee aan boord genomen. Eenmaal in Noord-Korea werden die uit elkaar gehaald, zodat onderdelen gebruikt konden worden voor raketten en andere wapens. Het Russische ministerie van Buitenlandse zaken belooft dat de douane de vracht voor de Mangyongbong streng zal inspecteren.

Rusland is na China een van de grootste handelspartners van Noord-Korea. Volgens WHO-cijfers exporteerde Pyongyang in 2016 voor 61 miljoen euro aan goederen naar Rusland. De import lag met een waarde van 7,9 miljoen euro aanzienlijk lager. In de regio rond Vladivostok werken tienduizenden Noord-Koreaanse arbeiders, voornamelijk in de houtindustrie. De harde valuta die zij daar verdienen moeten zij afstaan aan het bewind van Kim Jong-un.

Speciale zone

Rajin ligt in de ‘Speciale Economische Zone’ Rason, bedoeld om buitenlands kapitaal aan te trekken. Dat laatste wil nog niet zo vlotten, meldt Troy Collins, eigenaar van Young Pioneer Tours, dat reizen naar Noord-Korea organiseert:

“Investeringen vallen tegen. Het belangrijkste lokkertje is de haven die Russen gebruiken voor de transport van hout en de Chinezen voor koolexport. Rason is handig voor de Russen als oostelijke haven die het hele jaar ijsvrij is, waarvandaan zij hout kunnen verschepen.”

De veerdienst is vooral gericht op Chinese toeristen, voor wie de boot vanaf Rajin de snelste manier is om Vladivostok te bereiken. Rason zelf is niet zo populair. ,,Veel toeristen die komen, zijn al eerder in Noord-Korea geweest”, zegt Collins. ,,Russische toeristen gaan er in de zomer weleens naar het strand en Chinezen bezoeken er vooral het casino”.