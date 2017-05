Arrestatiebevel voor eigenaar Turkse oppositiekrant

De Turkse oppositiekrant Sözcü Gazetesi ligt onder vuur van de autoriteiten. Vrijdag zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen de eigenaar en twee medewerkers van de populaire krant, de op drie na grootste van Turkije. Hun huizen zijn doorzocht. Een journalist die voor de website van de krant werkt, maar waartegen geen arrestatiebevel was uitgevaardigd, is opgepakt.

Het Turkse staatspersbureau Anadolu meldt dat de maatregelen genomen zijn, omdat het viertal banden zou hebben met de beweging van prediker Fethüllah Gülen. Zijn beweging wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte coup in juli vorig jaar.

De beschuldiging dat Sözcü de Gülenbeweging zou steunen is opmerkelijk. De berichtgeving in de krant is over het algemeen zeer anti-Gülen. Net als media op de hand van de regering wordt voor de Gülenbeweging de term ‘FETÖ’ gebruikt, wat staat voor Fethullah Gülen Terreurorganisatie.

‘Strijd tegen terreur’

Sinds de mislukte coup, waarbij meer dan 240 mensen om het leven kwamen, liggen verschillende oppositiekranten in Turkije onder vuur en zijn al verschillende media gesloten. Dat gebeurt onder het mom van de ‘strijd tegen terreur’. Ook deze media zouden banden hebben met de beweging van Gülen, of de Turks-Koerdische Arbeiderspartij PKK steunen.

Vorig jaar oktober werden nog drie prominente journalisten van Cumhuriyet opgepakt. Het ging om de hoofdredacteur en twee columnisten. Daarnaast werden er nog tien arrestatiebevelen uitgevaardigd.

In Turkije geldt nog steeds de noodtoestand. In april besloot de ministerraad van het land die voor de derde keer te verlengen met drie maanden. Onder de noodtoestand worden vrijheden ingeperkt en krijgen de autoriteiten meer macht om mensen vast te zetten.