Anthony Weiner bekent in sextingschandaal

De Amerikaanse ex-politicus Anthony Weiner heeft schuld bekend in een sextingschandaal met een minderjarig meisje. Weiner (52) heeft zich vrijdagochtend lokale tijd aan gegeven bij de FBI in zijn woonplaats New York. De FBI deed onderzoek naar de seksueel getinte berichten die het voormalige lid van het Amerikaanse Congres verstuurde aan een 15-jarig meisje uit North Carolina. Dat meldt de New York Times.

Weiner zal naar verwachting vrijdag in de rechtbank bekennen de foto’s tussen januari en maart 2016 verstuurd te hebben. Een gevolg van zijn bekentenis is dat Weiner, in 2013 kandidaat voor het burgemeesterschap van New York, mogelijk geregistreerd wordt als zedendelinquent, schrijft de Times op basis van twee bronnen die bij het onderzoek betrokken zijn. Ook hangt hem een celstraf van maximaal tien jaar boven het hoofd.

Het sextingschandaal is na eerdere (online) affaires met jonge vrouwen de zoveelste smet op het blazoen van Weiner, die als Congreslid ooit een grote politieke toekomst werd toegedicht. Weiner stapte in 2011 op, nadat hij een foto van zijn ogenschijnlijk erecte penis in een onderbroek had getwitterd.

Tijdens het FBI-onderzoek werden in het najaar van 2016 op de telefoon van Weiner e-mails gevonden aan zijn ex-vrouw Huma Abedin, de belangrijkste adviseur van de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Toenmalig FBI-directeur James Comey kondigde vervolgens een onderzoek aan naar de e-mails van Clinton - dat tot niks leidde.