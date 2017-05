Amerikaanse politici willen uitzetting Turkse ambassadeur

De druk op regering Trump neemt toe om maatregelen te nemen tegen Turkije. Politici roepen op om de Turkse ambassadeur uit te zetten. Aanleiding is de arrestatie en snelle vrijlating van bodyguards van president Erdogan die betrokken waren bij de vechtpartij van afgelopen dinsdag voor de Turkse ambassade in Washington.

De Republikeinse senator John McCain riep op “om de ambassadeur als de sodemieter de Verenigde Staten uit te gooien”, zo liet hij weten aan de Amerikaanse tv-zender MSNBC. Ook het Republikeinse congreslid Steny Hoyner wil dat er maatregelen worden genomen. Verder hebben ook aantal Democratische policiti zich kritisch uitgelaten over Turkije.

Turkish security guards' attack on peaceful protesters this wk was a despicable display of thuggery & repression - absolutely unacceptable pic.twitter.com/NQL0KychH4 — John McCain (@SenJohnMcCain) 18 mei 2017

‘Na contact met Erdogan begint een bodyguard met vechtpartij’

Tijdens het bezoek van Erdogan aan president Trump van afgelopen dinsdag ontstond er een massale vechtpartij voor de Turkse ambassade in Washington waar zeker negen mensen gewond raakten. De Turkse tak van de Amerikaanse wereldomroep Voice of America maakte een video-opname. In eerste instantie werd gedacht dat het ging om pro-Erdoganaanhangers en Koerdische activisten.

Na de vechtpartij werden twee bodyguards van president Erdogan opgepakt voor verhoor, donderdagavond werden zij weer vrijgelaten. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken wil niet zeggen of ze vallen onder diplomatieke onschendbaarheid en onder welke condities ze vrijkwamen. Op woensdag werd de Turkse ambassadeur Serdar Kiliç ontboden op het ministerie.

Later bleek dat twee lijfwachten van de Turkse president betrokken waren bij de vechtpartij en het lijkt er sterk op dat ze hiervoor instructies hebben gekregen van Erdogan zelf. Een van hen heeft met contact met de Turkse president, waarna hij een collega informeert die dan begint in te slaan op de demonstranten, zo blijkt uit een andere opname van Voice of America. Volgens een verklaring van de Turkse ambassade in Washington waren de demonstranten “gelieerd” aan terroristische groeperingen.