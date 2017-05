Alarmerend: hoe het ijs smelt op Antarctica

Op weinig plekken op de wereld is klimaatverandering zó zichtbaar als op Antarctica. The New York Times maakte een fraaie – en alarmerende – multimediale productie over het smelten van ijs op de Zuidpool. Vier journalisten reisden mee met klimaatonderzoekers van de Columbia University. In een militair vliegtuig vlogen ze over het Ross-ijsplateau, met bijna 500.000 vierkante kilometer de grootste drijvende ijsschots ter wereld.

Maar Ross smelt, en snel. Om te meten hoe snel, verzamelt een team van Amerikaanse en Britse wetenschappers data over de dikte en hoeveelheid ijs op het plateau. Computerberekeningen voorspellen dat het ijsplateau de komende decennia mogelijk snel ineenstort. Een “race tegen de tijd”, beschrijft The Times het onderzoek daarom.

“Hoe afgelegen Antarctica ook mag ogen, elk persoon in de wereld die in een auto stapt, een biefstuk eet of met een vliegtuig reist, draagt bij aan de uitstoot die het bevroren continent bedreigen.”

NYT laat zien waar en hoe het ijs smelt, welke kant het smeltwater opstroomt en hoe enorm groot Ross is: de route van de marathon van New York, waar lopers gemiddeld 4,5 uur over doen, is amper een fractie van de totale oppervlakte.

Het smelten van het ijs op Antarctica heeft grote gevolgen voor de zeespiegel. Als uitstoot van CO2 op hetzelfde niveau blijft als nu, smelt er zoveel ijs op de Zuidpool, dat de zeespiegel deze eeuw met bijna twee meter stijgt. Dat is twee keer zoveel als een panel van internationale experts vier jaar geleden voorspelde. Door de stijgende zeespiegel moeten mogelijk tientallen miljoenen mensen die nu in kustgebieden wonen, vluchten.