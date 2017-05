Zweden trekt aanklacht tegen Julian Assange in

De Zweedse aanklager laat de aanklacht tegen WikiLeaks-oprichter Julian Assange vallen. Ook wordt het Europese aanhoudingsbevel tegen hem ingetrokken. Dat melden Zweedse media.

Assange wordt al sinds augustus 2010 verdacht van het verkrachten van een Zweedse vrouw. In november van dat jaar werd Assange officieel aangeklaagd en werd een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Assange heeft altijd geweigerd naar Zweden te komen voor verhoor, omdat hij vreesde vervolgens uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. Dat land zou Assange willen oppakken wegens het lekken van geheime documenten.

Om arrestatie en uitlevering te voorkomen zit Assange al sinds 2012 in de ambassade van Ecuador in Londen. Van daaruit leidt hij WikiLeaks. De website werd vooral bekend om het lekken van een filmpje van een Amerikaanse luchtaanval op journalisten in Irak en het publiceren van meer dan 250.000 vertrouwelijke diplomatieke documenten, allebei in 2010.

Mogelijk wordt Assange daar in de Verenigde Staten nog voor vervolgd. Vorige maand meldde de New York Times dat Amerikaanse Justitie mogelijk onderzoek naar hem gaat doen. Minister Jeff Sessions noemde arrestatie van Assange “een prioriteit” voor zijn ministerie.

Om 12 uur houdt aanklager Marianne Ny een persconferentie over het intrekken van de aanklacht.