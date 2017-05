Werkstraffen in zaak Sylvana Simons

Twintig van de 22 verdachten in de zaak rond beledigingen aan het adres van Sylvana Simons zijn bestraft door de rechtbank. Ze maakten zich schuldig aan opruiing, bedreiging, belediging of discriminatie, aldus de rechter. Dat meldt persbureau ANP op donderdag. De man die het lynchfilmpje maakte waarin afbeeldingen van Sylvana gebruikt werden krijgt tachtig uur werkstraf opgelegd. De rest krijgt werkstraffen of een geldboete. Niemand krijgt een celstraf.

Drie verdachten krijgen een taakstraf van zestig uur opgelegd voor opruiing, een vierde werd van opruiing vrijgesproken. Eén van de overige verdachten is vrijgesproken van belediging, de rest krijgt een geldboete tot 450 euro. Hun uitlatingen vallen niet onder de vrijheid van meningsuiting, besloot de rechter. De verdachten zouden de grens van het toelaatbare hebben overschreden.

Eén verdachte krijgt op donderdagmiddag zijn vonnis.

Aangifte

Simons deed vorig jaar aangifte van racisme naar aanleiding van verschillende opmerkingen die er op internet gemaakt zijn over de politica. Het Openbaar Ministerie maakte in februari bekend het twintigtal te zullen vervolgen.

Het OM richtte zich vooral op uitingen in sociale media. Op Twitter en Facebook was Simons het doelwit van honderden hatelijke en bedreigende berichten nadat ze bekend had gemaakt dat ze de politiek in ging. Na onderzoek werd duidelijk dat er mogelijk ook strafbare uitingen tussen zaten.

Simons heeft op het politiebureau mogen aangeven welke bedreigingen en beledigingen haar direct hebben geraakt, maar volgens het OM heeft dit geen invloed gehad op de selectie van zaken die uiteindelijk voor de rechter zijn gekomen. “Die selectie was nodig, anders waren hier nu 6.000 verdachten”, sprak de rechter.

Dit bericht wordt aangevuld…