‘Weg met de politieke correctheid? Oké, nazi-slet!’

Zo had de prominente AfD-politica Alice Weidel het waarschijnlijk niet bedoeld, toen ze vorige maand in een rede tot het partijcongres betoogde dat „de politieke correctheid thuishoort op de mestvaalt van de geschiedenis”. Maar een rechter in Hamburg heeft woensdag bepaald dat een satirische tv-uitzending Weidel een „nazi-slet” mag noemen.

Weidel is een van de twee AfD’ers die de campagne aanvoeren voor de Bondsdagverkiezingen in september. Ze had bij de rechter bezwaar gemaakt tegen een uitzending van het satirische programma ‘extra3’ van de publieke zender NDR, waarin ze een ‘Nazi-Schlampe’ was genoemd.

Bekijk hieronder de video waarin Alice Weidel „nazi-slet” wordt genoemd (vanaf 3.38):

Vrijheid van meningsuiting

De rechter oordeelde dat hier duidelijk sprake was van satire, omdat het woord gebruikt werd in verband met Weidels pleidooi om de politieke correctheid af te schaffen. En satire valt onder de vrijheid van meningsuiting. Als aanvoerder van haar partij bij de verkiezingen moet Weidel bovendien tegen overdreven kritiek kunnen.

De uitzending had niet de bedoeling gehad te zeggen dat Weidel werkelijk de nationaal-socialistische denkbeelden aanhangt of werkelijk een slet is. De presentator van het programma zei, in reactie op Weidels rede voor het partijcongres: „Jawohl. Weg met de politieke correctheid, laten we allemaal incorrect zijn. Daar heeft die nazi-slet toch gelijk in. Was dat incorrect genoeg?”

Hoger beroep

Weidel gaat tegen de uitspraak in beroep. De woordvoerder van de AfD zei: „Dit vonnis laat zien hoe ver men in Duitsland onder de dekmantel van satire kan gaan. Dat zulke agressieve laster ook gevolgen kan hebben voor de veiligheid van mevrouw Weidel, schijnt de rechtbank niet betrokken te hebben in de overweging.”