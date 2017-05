VVD-partijvoorzitter Henry Keizer treedt af

Henry Keizer treedt af als voorzitter van de VVD, zo heeft hij donderdag via de partij laten weten. “Onze partij heeft een voorzitter nodig die zich volledig kan inzetten en concentreren op de uitoefening van zijn taak”, aldus een schriftelijke verklaring van Keizer. Hij stond al op non-actief, hangende een intern onderzoek naar zijn integriteit die vorige maand in twijfel werd getrokken na publicaties van onderzoekssite Follow the Money (FTM).

Keizer bleek in 2012 zijn crematoriumbedrijf De Facultatieve voor onverklaarbaar veel minder geld te hebben gekocht dan het volgens de eigen jaarverslagen waard was. Keizer was zowel koper als adviseur van de verkopende partij. Met drie anderen nam hij het bedrijf over voor 12,5 miljoen euro terwijl het voor 31,5 miljoen was gewaardeerd. De deal kostte Keizer zelf maar 15.300 euro. Op zijn handelswijze kwam veel kritiek, die hij op een persbijeenkomst waar journalisten selectief welkom waren niet overtuigend kon weerleggen. “U kunt zich hopelijk voorstellen dat het enorm ingrijpend is om van het ene moment op het andere aan de schandpaal te worden genageld”, schrijft Keizer daar nu over.

Keizers beslissing komt een dag voordat de VVD haar voorjaarscongres houdt in Papendal. De kwestie van de voorzitter, die formeel al was herbenoemd voor een nieuwe termijn, stond daar op de agenda. De partijleiding zou onder andere wat meer duidelijkheid bieden over het onderzoek waar Keizer zelf om had gevraagd bij de integriteitscommissie van de partij. Het is nu aan de commissie zelf of dat onderzoek wordt voortgezet of niet, zegt de woordvoerder van de partij.

Henry Keizer (56) was sinds 2014 voorzitter van de VVD. Hij reorganiseerde de partij en gold als een vertrouweling van premier Rutte. Hij werd geroemd als succesvol ondernemer, met zijn multinational in crematoriumovens, die het partijvoorzitterschap er vrijwillig naast deed. In een verklaring noemt Rutte zijn aftreden “een moedig besluit”. Binnen de partij werd er al vanuit gegaan dat Keizer niet zou kunnen terugkeren. Het integriteitsonderzoek zou hem echt van álle blaam moeten zuiveren om dat nog mogelijk te maken.