VS zetten eerste stap richting nieuwe NAFTA

De regering van president Trump heeft het Amerikaanse Congres donderdag formeel op de hoogte gesteld van het voornemen tot het heronderhandelen van handelsverdrag NAFTA. Dat staat in een brief aan het Congres die in handen is van CNBC.

Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico is sinds 1994 van kracht en moet volgens de Amerikaanse regering worden aangepast, omdat enkele hoofdstukken volgens hen sterk verouderd zijn. Het heronderhandelen van NAFTA was ook een van de verkiezingsbeloftes van president Trump. Hij noemde het verdrag tijdens zijn campagne “een verschrikking” en stelde dat NAFTA veel banen kost.

Handelsambassadeur van de VS Robert Lighthizer schrijft in de brief aan het Congres dat de wereld sterk is veranderd sinds de periode waarin het verdrag werd ondertekend:

“.. en terwijl onze economie en bedrijven grote veranderingen hebben doorgemaakt, is NAFTA hetzelfde gebleven. [..] Digitale handel stond bijvoorbeeld nog in de kinderschoenen. Daarnaast is het ons doel [..] om zaken als intellectueel eigendomsrecht, regelgeving, staatsbedrijven, diensten, douaneprocedures, arbeid en milieu erin op te nemen.”

Negentig dagen

Met de formele stap is automatisch een periode van negentig dagen ingeluid, waarin het voorstel door het Congres kan worden besproken. Dit betekent dat de eventuele onderhandelingen met Canada en Mexico pas in augustus kunnen beginnen. De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Luis Videgaray liet in een reactie aan Reuters weten dat Mexico de stap van de Amerikanen “verwelkomt”.

NRC-redacteur Maartje Somers eerder over de houding van Mexico en Canada ten opzichte van de Amerikaanse plannen: