VS vallen in Syrië pro-regeringsmilities aan

Het Amerikaanse leger heeft donderdag in het zuiden van Syrië een aanval uitgevoerd op milities gesteund door de Syrische regering. De milities vormden een bedreiging voor een legerbasis waar Amerikaanse speciale eenheden zijn gelegerd. Dat zegt een Amerikaanse woordvoerder tegen persbureau Reuters.

Bij de aanval werden een tank en een bulldozer geraakt. De Amerikanen hadden al waarschuwingsschoten gelost in een poging de milities te laten omkeren.

De Amerikaanse minister van Defensie Mattis zei dat de Verenigde Staten hun rol in de Syrische oorlog niet vergroten maar “we zullen onze troepen wel verdedigen”.

De Amerikanen werden op de hoogte gebracht nadat een rebellengroep in conflict was geraakt met de milities in de buurt van de legerbasis. De rebellen informeerden de internationale coalitie, geleid door de VS, over de oprukkende milities.

Het is de eerste aanval op milities gesteund door de regering van Assad sinds de Verenigde Staten begin april een luchtaanval uitvoerden op een luchtmachtbasis in Syrië. De aanval was een vergeldingsactie na de aanval met chemische wapens op burgers. Het was de eerste keer in de zes jaar durende oorlog dat de VS een directe aanval uitvoerden op het regime van Assad.

