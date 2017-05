Vijftig doden in Syrië bij aanval door IS

Islamitische Staat (IS) heeft donderdag bij een aanval op enkele dorpen in Syrië meer dan vijftig mensen gedood. Om hoeveel burgerdoden het precies gaat, is niet duidelijk. Onder de doden zouden zeventien kinderen zijn, meldt persbureau AP.

Leden van IS bestormden huizen in een aantal dorpen die in handen zijn van de regering. Volgens het staatspersbureau SANA hebben regeringstroepen de IS-leden weer teruggedreven. In de dorpen wonen met name Ismaili moslims, een minderheidsgroepering binnen de shi’itische islam. De aanval vond plaats vlakbij de stad Salamiyeh in de provincie Hama in het midden van Syrië.

Strijd tegen IS

De aanval van IS komt op een moment dat de strijd tegen de terreurgroep verder wordt opgevoerd. Een alliantie van Koerdische en Arabische militairen is bezig met een opmars naar IS-hoofdstad Raqqa. Vorige week woensdag heeft de alliantie een dam veroverd op IS die Raqqa voorziet van elektriciteit. Ook heroverden ze de stad Tabqa, zo’n 40 kilometer ten westen van Raqqa.

De Verenigde Staten besloten vorige week wapens te leveren aan de Koerdische militie YPG in Syrië die Raqqa willen bedrijven. Dit tot onvrede van de Turkse regering omdat de YPG gelieerd is aan de verboden Turks-Koerdische beweging PKK.

De Turkse president Erdogan heeft donderdag gezegd een een nieuwe operatie zoals de operatie ‘Eufraat-schild’ niet te schuwen. Deze operatie werd in augustus vorig jaar gestart met als doel het veroveren van Syrische grenssteden op IS en het terugdringen van Koerdische strijders.

Wie vechten er eigenlijk allemaal nog in Syrië?