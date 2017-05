‘Veel meer slachtoffers hebben onze hulp nodig’

Daarnaast heeft het Fonds, onder eigen beheer, een tweede loket voor genoegdoening aan slachtoffers. Zo’n 350.000 slachtoffers en hun familieleden in Noord-Oeganda en Congo hebben in de afgelopen jaren deelgenomen aan programma’s voor psychologische en medische bijstand en vakopleiding. Sinds 2008 is daaraan meer dan dertien miljoen euro besteed.

Deze ‘herstelmaatregelen’, waarvoor in totaal vijf miljoen euro is gereserveerd, zijn gekoppeld aan concrete vonnissen van het Strafhof.

In 2012 bepaalden de rechters dat de ongeveer 3.000 kindsoldaten die waren gerekruteerd door de Congolese krijgsheer Lubanga, recht hebben op herstelmaatregelen, zoals psychologische hulp, revalidatie en beroepsonderwijs. Afgelopen maart werd een soortgelijke uitspraak gedaan in de zaak tegen Lubanga’s rivaal Germain Katanga. Zijn slachtoffers (driehonderd) krijgen 250 dollar per persoon. Daarnaast komen er voor hen collectieve reparaties. Nederland zei deze week hieraan 200.000 euro bij te dragen.

De misdaden waarvoor Lubanga is veroordeeld dateren van 2002/2003. Maar vijftien jaar later hebben de toenmalige kindsoldaten nog niets gemerkt van genoegdoening. De vertraging komt door onenigheid tussen de rechters van het Strafhof en het Slachtofferfonds. De rechters volgen een strikt juridische koers, waarbij elk slachtoffer individueel moet worden gescreend. Het Slachtofferfonds zegt dat de slachtoffers daardoor onnodig worden blootgesteld aan herleving van hun trauma’s, en dat zo’n procedure te omslachtig is en veel te lang duurt.

Waarom krijgen sommige slachtoffers wel steun en vele anderen niet?

Het algemene programma van het Slachtofferfonds richt zich in beginsel op alle landen waar het Strafhof momenteel actief is. „We willen aanwezig zijn in al die landen waar de regering haar bevolking in de steek laat”, benadrukt vrouwenactivist Doumbia. „Maar onze middelen zijn beperkt”.

In de praktijk blijven vele tienduizenden slachtoffers van verkrachtingen en andere misdaden met lege handen staan. In een land als Soedan is het Strafhof ongewenst, terwijl het in conflictgebieden als de Centraal Afrikaanse Republiek te onveilig is. Los daarvan zijn de vrijwillige bijdragen aan het Fonds de afgelopen tijd sterk afgenomen.

Toch is deze week besloten om het algemene programma van het Slachtofferfonds uit te breiden. Behalve in Oost-Congo en in Noord-Oeganda zullen er nu ook projecten worden opgezet in Ivoorkust. Afhankelijk van nieuwe donaties volgen later dit jaar mogelijk ook programma’s in Mali en Kenia. Het Slachtofferfonds wil daarvoor de komende vijf jaar dertig miljoen euro proberen aan te trekken, zegt Pieter de Baan, de Nederlandse directeur van het Fonds.

Met name de keuze voor Kenia is opvallend. De aanklager van het Strafhof slaagde er niet in de Keniaanse leiders Kenyatta en Ruto veroordeeld te krijgen – door actieve tegenwerking van de regering. Via een achterdeur komt het Slachtofferfonds nu misschien toch het land binnen. „We zijn er niet om daders op te sporen maar om slachtoffers te helpen”, zegt Noguchi. „Er zijn duizenden slachtoffers die nu nergens terecht kunnen”, zegt Doumbia.