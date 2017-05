Twee-hoog-achter-radio

Harry de Winter zet zijn microfoon open. Het spreeklicht gaat aan. ‘40Up on air’, meldt de lamp. „De volgende plaat is ook van The Who”, zegt De Winter, gelauwerd televisieproducent maar vanmiddag dj van zijn ‘hobbystation’ 40Up Radio. „Vijftien minuten My Generation, live. Waar hoor je dat nog?”

Bijna nergens - op de radio. En dat maakt 40Up Radio bijzonder. Het internetstation van De Winter draait muziek uit de jaren zestig tot en met tachtig. „Niet de hits, niet nummer één van kant één, maar bijzondere albumtracks.” Liedjes met eeuwigheidswaarde, vinden ze bij 40Up Radio. Zo maakt De Winter radio van de toekomst, met muziek van vroeger.

40Up Radio bestaat deze week één jaar. De zender is voortgekomen uit de 40Up-dansfeesten die De Winter sinds 2006 organiseert. Eerst in Paradiso, nu in het hele land. Zijn lijst presentatoren is indrukwekkend – Mart Smeets, Johan Derksen, Felix Rottenberg, Vic van der Reyt, Petra Possel, Marjan Luif en anderen – maar zijn luistercijfers zijn bescheiden.

In april luisterden 17.000 mensen minstens een keer die maand naar de live uitzending via de site. Belangrijker, vertelt De Winter tussen twee platen, zijn de podcasts. Ruim 300.000 keer hebben luisteraars een uitzending gedownload.

Harry de Winter, oprichter en initiatiefnemer van internetradiozender 40Up Radio, maakt het programma Wintertijd. Foto 40Up

„Van The Who naar Tom Waits. Downtown Train, van het album Rain Dogs uit 1985.” Al negen maanden volgt De Winter het alfabet; hij is bij de ‘w’. Hij toont een post-it in een cd. Daarop houdt hij bij wanneer hij een liedje voor het laatst draaide op de radio: Downtown Train op 15 november 2004.

De Winter maakt radio sinds 1974. Toen werd hij tweede bij een dj-wedstrijd van de NOS, achter Frits Spits. De Winter viel op door zijn presentatie: „Ik begon met: ‘Er wordt teveel gekletst op de radio’. Daarna draaide ik mijn platen. En ik eindigde met dezelfde woorden.” De beste twee aspirant-dj’s kregen een eigen show.

Vrijwilligers

Alle presentatoren zijn vrijwilligers. Gemiddeld één keer per week komen ze naar Desmet Studio’s in Amsterdam, bij Artis. Rottenberg op de fiets, Smeets met de tram. Twee-hoog-achter nemen ze in de 40Up-studio hun uurtjes op. Vanaf 21.00 uur zijn de programma’s gepresenteerd; daarvoor is er non-stop muziek. 40Up heeft twee betaalde krachten in dienst die zorgen voor de muziekprogrammering en de site.

Mart Smeets maakt het programma OLM voor 40Up Radio. Foto 4Up

De Winter: „Het eerste jaar kostte 40Up Radio me een ton. Ik ga er niet vanuit dat het ooit geld oplevert. Dan kan je zeggen: dan doe ik het niet. Of je kan het vijf jaar proberen. Dat laatste heb ik mezelf beloofd.” Hij kan het zich veroorloven: in 1996 verkocht hij zijn productiebedrijf IDtv voor 30 miljoen euro aan het Britse Chrysalis. De Winter geeft geld aan goede doelen en hij houdt er dus een radiostation op na.

Programma’s van muziekliefhebbers, als podcasts voor fans, is dat de toekomst van de radio? De Winter denkt van wel. Je luistert waar en wanneer je zin hebt. „Het gaat hier uitsluitend om de muziek. Listen to the music, is onze leus. Bij stations als Radio 538 draait het veel te veel om de ego’s van de dj’s. Het is kinderradio.”

Eén probleem heeft De Winter, net als veel andere podcastmakers: hoe verdien je er geld mee? Abonnementen op podcasts verkopen mag niet door auteursrechtelijke beperkingen. Dat heeft Apple zo bepaald.

Amerikaanse makers proberen geld te verdienen met gesponsorde boodschappen in de podcast – net als radiomakers in de vorige eeuw. De Winter experimenteert met commercials rond het nieuws op het hele uur. „Maar dat is alleen om te kijken of het een beetje klinkt. In april hebben we denk ik 200 euro verdiend.”

Naast het zoeken van sponsors en het bedenken van een verdienmodel voor podcasts, wil De Winter meer live muziek in de uitzending. Nu al schuift af en toe een muzikant aan. En hij zoekt meer vrouwelijke presentatoren. „Samen singletjes draaien blijkt een mannending. Wij luisteren ook helemaal niet naar de tekst – vrouwen wel. En daarmee krijg je ook direct andere radio.”