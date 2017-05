Deze man gaat Trumps Ruslandconnectie onderzoeken

De voormalige FBI-directeur Robert Mueller gaat als speciale aanklager het politie-onderzoek leiden naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en banden tussen de campagne van de Amerikaanse president Donald Trump en Rusland. De benoeming van Mueller, die bekend staat als een grondige en onkreukbare politiebaas, is een tegenslag voor Trump.

Mueller, die de Amerikaanse federale politie twaalf jaar lang leidde na zijn benoeming door president George W. Bush in 2001, werd woensdagavond benoemd tot speciale aanklager door onderminister van Justitie Rod Rosenstein. De verrassende aanstelling volgt op het ontslag van FBI-directeur James Comey door Trump, vorige week – een omstreden stap die zorgen wekte dat het onderzoek naar Russische inmenging in een la zou verdwijnen.

Het Witte Huis reageerde gelaten op de aanstelling van Mueller. Zijn benoeming betekent dat het onderzoek juist stevig wordt voortgezet. Trump voorspelde dat hij zal worden vrijgepleit. „Een grondig onderzoek zal bevestigen wat we al weten: er was geen complot tussen mijn campagne en een buitenlandse mogendheid”.

Een voormalig aanklager van New York die ook door Trump werd ontslagen was positief over de benoeming:

Having known him for years, I believe special counsel Mueller is a very good thing. He is one of the best -- independent and no-nonsense. https://t.co/nMQo6aHalM — Preet Bharara (@PreetBharara) 17 mei 2017

Volgens Rosenstein is het noodzakelijk het onderzoek naar de kwestie „een mate van onafhankelijkheid” te bezorgen na voortdurend oproer in de afgelopen weken. De benoeming van de 72-jarige Mueller voldoet aan die eis, beaamden Congresleden van beide partijen. Republikeinen en Democraten in de VS waren het er over eens dat Mueller „precies de juiste persoon is voor de taak”, in de woorden van Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat. Volgens het invloedrijke Republikeinse Congreslid Jason Chaffetz heeft Mueller een „onberispelijke staat van dienst.”

Mueller, de directe voorganger van Comey als hoofd van de FBI, heeft een smetteloze reputatie. Op verzoek van president Barack Obama bleef de New Yorker twee jaar extra aan na het verstrijken van zijn termijn van tien jaar.

Mueller geldt als bondgenoot van Comey, onafhankelijk en met een sterk moreel kompas: beiden dreigden met ontslag toen het Witte Huis in 2004 het afluisteren van binnenlandse telefoonlijnen zonder een gerechtelijke volmacht mogelijk wilde maken, tegen een aanbeveling van het ministerie van Justitie in.

Mueller krijgt de vrijheid het onderzoek naar eigen inzicht uit te voeren, met de bevoegdheid om getuigen te dagvaarden. Zo kan hij ook de beschuldigingen onderzoeken dat Trump aan Comey zou hebben gevraagd het onderzoek naar de voormalige Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn te staken.

De benoeming van een speciale aanklager is een belangrijke stap op weg naar mogelijke impeachment van de president. Bevindingen van een speciale aanklager kunnen worden voorgelegd aan het Congres als reden voor afzetting. Speciale aanklagers doen vaak jaren over hun werk.