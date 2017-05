Soundgarden-zanger Chris Cornell (52) overleden

Zanger Chris Cornell, bekend van de bands Soundgarden en Audioslave, is op woensdagnacht lokale tijd in Detroit overleden. Dat meldt persbureau AP op basis van een vertegenwoordiger van Cornell. De 52-jarige zanger scoorde in de jaren negentig met Soundgarden een hit met het nummer Black Hole Sun en schreef later als soloartiest het nummer You Know My Name voor de James Bond-film Casino Royale.

Hij overleed “onverwacht”, aldus de vertegenwoordiger. Zijn familie zou in shock verkeren. Ze wachten op de uitslag van het medisch onderzoek. Cornell was de afgelopen weken in Amerika op tour.

Soundgarden werd opgericht in 1984 en groeide uit tot één van de grootste bands van het grungetijdperk. Beroemd werden ze in 1994 met het naargeestige Black Hole Sun dat wereldwijd de hitlijsten haalde. De bizarre, apocalyptische muziekvideo werd bijzonder veel op MTV gedraaid. Het album Superunknown zou uiteindelijk tien miljoen keer over de toonbank gaan.

Cornell maakte met Soundgarden zeven albums. De band viel in 1998 uit elkaar, Cornell ging door als soloartiest. Enkele jaren later, in 2001, besloot hij om met het zangerloze Rage Against the Machine een nieuwe band te beginnen: Audioslave. Van het debuutalbum werden vijf miljoen platen verkocht.

Na vier jaar besloot Audioslave weer stilletjes uit elkaar te gaan. Cornell keerde terug naar zijn solobestaan en kreeg in 2006 de opdracht om de titelsong te schrijven voor de nieuwe James Bond-rebootfilm Casino Royale. Het nummer You Know My Name haalde internationaal de top-100 hitlijsten, maar bereikte nergens de eerste plaats.

Dit bericht wordt aangevuld…