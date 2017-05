Roda JC doet goede zaken in strijd tegen degradatie

Roda JC heeft in de play-offs om promotie en degradatie een belangrijke eerste stap gezet richting lijfsbehoud. Op bezoek bij Helmond Sport werd het 0-1. Zaterdag volgt de return in Kerkrade.

De Limburgers, die met 33 punten op een zeventiende plaats waren geëindigd in de eredivisie, kregen met de overwinning meer dan waar ze recht op hadden. In de eerste helft waren de beste mogelijkheden voor Helmond Sport. Onder meer de Belg Jason Bourdouxhe zag een poging gekeerd worden door Roda-doelman Benjamin van Leer.

In de tweede helft kwam Roda al snel op voorsprong: aanvaller Dani Schahin tikte in de 51ste minuut de 0-1 binnen. Vijf minuten later moest Roda met tien man verder, nadat middenvelder Adil Auassar te hard was doorgegaan op Bourdouxhe. Helmond Sport wist in het laatste half uur van de wedstrijd echter geen verandering in de stand aan te brengen. Roda verdedigt daarom zaterdag een 0-1 voorsprong. Als dat lukt ontmoet de club MVV Maastricht of SC Cambuur.

Donderdagavond worden in de play-offs om promotie en degradatie ook nog de wedstrijden MVV Maastricht-SC Cambuur, FC Volendam-NAC Breda en FC Emmen-NEC gespeeld.