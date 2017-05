ProRail wil van aannemer voor hogesnelheidslijn af

Spoorbeheerder ProRail wil het dagelijks beheer van de hogesnelheidslijn overnemen van Infraspeed. Volgens topman Pier Eringa zal de Intercity Direct, de NS-dienst op de hsl die veel meer uitval en vertragingen heeft dan andere treinen, in dat geval veel beter presteren. ProRail wil verbeteringen in de infrastructuur doorvoeren die Infraspeed nalaat. Het contract tussen het Rijk en Infraspeed, dat loopt tot 2031, moet volgens Eringa worden opgezegd. Hij deed zijn oproep donderdagochtend bij de presentatie van het jaarverslag 2016 van ProRail. Eringa: „Alleen met deze ingreep kunnen we de punctualiteit op de hsl met sprongen verbeteren.”

Zowel NS als ProRail kreeg in april een boete omdat ze de afgesproken doelen voor punctualiteit vorig jaar niet hebben gehaald. Eringa: „We gaan ze dit jaar weer niet halen. Dit kan zo niet langer.” NS-topman Roger van Boxtel steunt Eringa „in het streven om het beheer en onderhoud van de hsl te vereenvoudigen, in het belang van onze reizigers”, zegt hij. „Elk voorstel daartoe moet serieus en in goed overleg worden opgepakt.”

ProRail beheert het Nederlandse spoornet. Alleen de hsl-zuid, 100 kilometer spoor tussen Schiphol en de Belgische grens, wordt beheerd door Infraspeed. In 2001 sloot dit consortium van BAM, Siemens Nederland en Fluor Infrastructure een contract met de overheid.

105 miljoen euro per jaar

Met een looptijd van dertig jaar is de deal met Infraspeed de grootste publiek-private samenwerking in Nederland. Infraspeed gaat over het onderhoud van de hsl-‘bovenbouw’: sporen, seinen, wissels en bovenleiding, en is verantwoordelijk voor vernieuwing van de infrastructuur en storingsherstel. Dat kost de Rijksoverheid jaarlijks 105 miljoen euro.

Het probleem is volgens Eringa dat Infraspeed alleen wordt afgerekend op beschikbaarheid van het spoor en geen prikkel heeft om de prestaties te verbeteren. ProRail en NS hebben dat wel, want ze hebben prestatie-afspraken met het ministerie van Infrastructuur. Eringa: „Wij willen weeffouten in de hsl herstellen door bijvoorbeeld spanningssluizen te verplaatsen. Daardoor stranden er minder treinen. Door wissels toe te voegen is de impact minder als er toch een trein strandt.”

Opzegging van het contract kost het Rijk veel geld. Is het voorstel wel haalbaar? Eringa: „Natuurlijk zijn er complicaties, maar als het je menens is met beter presteren op de hsl, moet je dit doen als overheid. We krijgen nu een boete van 1 miljoen euro omdat we 78,6 procent punctueel waren in plaats van 80 procent. Dat is onzin, gefriemel in de marge. Ik wil naar een veel hogere punctualiteit, naar 90 procent. De hsl moet net zo punctueel worden als de rest van het spoor.”

Staatssecretaris Dijksma (PvdA, I&M) vraagt zich in een reactie af „of de prestaties op de hsl verbeteren door het openbreken van het contract”, omdat de problemen veroorzaakt worden door de overgangen tussen systemen. Ook zegt Dijksma dat het opbreken de samenleving „handenvol geld zal kosten.”