Basketballer van 1,75 meter lacht nu de reuzen uit

Vreemde gewoontes hield Isaiah Thomas er al op jonge leeftijd op na, in zijn grenzeloze verlangen om groter te zijn dan hij was. In de hoop dat zijn lichaam zou uitrekken, ging hij thuis aan een stang hangen. Zijn genetische materiaal was geen goede basis voor een carrière als basketballer.

Met zijn 1,75 meter is Thomas de kleinste speler in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Dat hij überhaupt in de NBA belandde, mag een klein wonder heten. In de sport die wordt bevolkt door reuzen dartelt de pocketbasketballer met zijn listige speelstijl vrolijk over het parket.

In zijn zevende jaar in de NBA geldt de 28-jarige Thomas als een topspeler. Lange tijd vocht hij tegen de opvatting dat spelers van zijn lengte niet in de NBA thuishoren; de spelverdeler trok dit seizoen de laatste twijfelaars over de streep. Thomas mag dan klein zijn, mede dankzij zijn inspanningen staan de Celtics nu in de finale van de twee beste ploegen uit het oosten van het land. In die Eastern Conference verloor de ploeg woensdagavond de eerste wedstrijd van titelhouder Cleveland Cavaliers.

Met bijna 29 punten per wedstrijd in de reguliere competitie moest hij alleen Russell Westbrook (Oklahoma, 1,91 meter) en James Harden (Houston, 1,96 meter) laten voorgaan op de topscorerslijst.

Verloren weddenschap

Thomas werd geboren aan de westkust, in Tacoma, ten zuiden van Seattle. Zijn voornaam heeft hij te danken aan de uitslag van de NBA-finale van 1989 tussen Los Angeles Lakers en Detroit Pistons. Zijn vader James had in een weddenschap met een vriend foutief voorspeld dat zijn favoriete Lakers het zouden halen. Daardoor moest hij zijn zoon naar de spelverdeler van de rivaal vernoemen, Isiah Thomas. Zijn vrouw ging akkoord maar verkoos de bijbelse versie van de naam, Isaiah.

Aanvankelijk dreef zijn geringe lengte de jonge Isaiah tot wanhoop. Hij zou volgens artsen nooit de magische grens van 6 feet (bijna 1,83 meter) halen. In een daad van moederliefde verzocht zijn moeder de doktoren om haar zoon voor te liegen over zijn lengte.

Pas op de middelbare school accepteerde hij zijn lengte. Je moet spelen met de kaarten die je toebedeeld krijgt, redeneerde hij. „Ik ben altijd al de kleinste op het veld geweest en heb altijd een manier moeten zoeken om mee te doen met de grote jongens”, zei hij tegen een verslaggever van de Amerikaanse sportzender ESPN. „Ik weet niet beter.”

Door beelden van NBA-kampioenen als Tony Parker (1,88 meter) en Steve Nash (1,91 meter) te bestuderen, probeerde Thomas te achterhalen hoe zij hun lengte compenseerden tegenover de kolossen in de NBA. Hij maakte zich de ‘floater’ eigen, een eenhandig schot vanuit de dribbel, met een hoge boog. Bovendien groeide het besef dat hij met een goed afstandsschot en een uitstekende balbehandeling veel kon goedmaken. Nu beschikt de linkshandige point guard over een rijk gevulde trukendoos, met handigheidjes om de grote verdedigers te foppen. Het meest doeltreffende wapen uit zijn arsenaal: de ‘hesitation’, een schijnbeweging waarbij hij door een andere richting te veinzen verdedigers op het verkeerde been zet.

Niemand wilde hem

De scepsis en de vooroordelen over zijn lengte waarmee Thomas steeds werd geconfronteerd, maakten hem alleen maar vastberadener een grote NBA-speler te worden. Hoewel hij het in zijn highschoolteam uitstekend deed, stond hij niet hoog op de lijstjes van universiteitsteams. De laatste plek die hij in de ‘draft’ van 2011 bezette, bewijst dat ook NBA-teams weinig in hem zagen.

Laatbloeier Thomas mag grotere tegenstanders graag voor schut zetten met zijn behendige spel. Dat gaat van zijn kant gepaard met spottende opmerkingen en een ondeugende glimlach.

Thomas, altijd met zweetband en kauwend op een kauwgum, speelt graag op het randje en is een competitiebeest. Tijdens een belangrijke wedstrijd als eerstejaars op de University of Washington moest hij nodig plassen, maar weigerde hij van het veld te gaan. Tijdens een time-out stopte hij een paar handdoeken in zijn broek en liet hij zijn urine lopen. Liever dat dan cruciale minuten te moeten missen.

Ondanks zijn voortreffelijke prestaties heeft dit seizoen voor Thomas een zwarte rand. Zijn wereld stortte in toen zus Chyna daags voor het begin van de play-offs omkwam in een verkeersongeluk. De dag erna stond hij alweer op het veld. Dat een rouwende Thomas twee weken later op de dag dat ze 23 jaar zou worden op magistrale wijze 53 punten maakte, was een magere troost.