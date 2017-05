Oud-chef FBI wordt speciale aanklager Ruslandonderzoek

Oud-FBI-chef Robert Mueller is aangesteld als hoofd van het onderzoek naar Russische invloeden op de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Dat meldt onder andere The New York Times. Mueller krijgt verregaande autonomie om onderzoek te doen, onder andere naar banden van het team van Trump met Rusland.

Lang leek het er op dat er geen speciale aanklager zou worden aangesteld door het ministerie van Justitie, omdat het merendeel van de Republikeinen daar het nut niet van inzag. Maar de druk op het ministerie van Justitie om een aanklager aan te stellen nam de afgelopen dagen toe. Op woensdag schreef The Washington Post dat de ontslagen FBI-directeur James Comey in februari door Donald Trump gevraagd zou zijn om het onderzoek naar zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn te laten varen.

De onderminister van Justitie Rob Rosenstein ziet de aanstelling nu als een noodzakelijkheid om het vertrouwen van het volk in het verdere verloop van het onderzoek te behouden.