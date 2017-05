Oud-burgemeester Utrecht Annie Brouwer overleden

Annie Brouwer-Korf is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente Utrecht, waar ze van 1999 tot 2008 burgemeester was, donderdag bekend. Ze was al geruime tijd ziek.

Brouwer had een lange loopbaan in de gemeentepolitiek. Ze werd geboren in Groningen, maar werd later in Nijmegen gemeenteraadslid en wethouder voor de PvdA. Daarna werd ze burgemeester in Zutphen en Amersfoort, als eerste vrouw in beide gemeentes.

Ze was een van de gegijzelden bij de treinkaping van De Punt in 1977 door Molukkers. Ten tijde daarvan was ze zwanger. Na twee weken, een week voordat de kaping met geweld tot een einde werd gebracht, werd Brouwer vrijgelaten. De kaping was voor Brouwer reden om de politiek in te gaan.

Naast haar werk in de gemeentepolitiek was Brouwer onder meer voorzitter van Reclassering Nederland en bekleedde ze functies bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het Nationaal Reumafonds.

In een verklaring zegt burgemeester Jan van Zanen van Utrecht: