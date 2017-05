Onderzoek: e-bikers vaker ernstig gewond bij ongeluk

Mensen die een ongeluk krijgen met een e-bike raken twee keer zo vaak ernstig gewond als gewone fietsers. Dat blijkt uit onderzoek op de eerste hulp van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

In het onderzoek is gekeken naar ongelukken van 475 fietsers. 107 van hen reden op een e-bike, de rest op een klassieke fiets. In het onderzoek zijn alleen mensen meegenomen die op een e-bike reden die een snelheid tot 25 kilometer per uur kan behalen. Ongelukken met zogeheten speedbikes, die tot 45 kilometer per uur kunnen, zijn buiten beschouwing gelaten. Datzelfde geldt voor ongevallen met racefietsen en mountainbikes.

Er zijn in de afgelopen jaren zo’n 1,2 miljoen e-bikes verkocht. 90 procent van de gebruikers is 50 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van de e-bikers in het onderzoek was 65,4 jaar, van de gewone fietsers 39,2. Om een zinnige vergelijking te kunnen maken hebben de onderzoekers onder meer voor dat leeftijdsverschil gecorrigeerd. Op de manier zijn 92 e-bikers vergeleken met 92 gewone fietsers.

In 20 procent van de gevallen hadden de e-bikers meervoudig letsel, waar dat bij de klassieke fietsers 10 procent was. Opvallend was verder dat eventueel opgelopen hoofdletsel significant erger was bij e-bikers. De opnameduur in het ziekenhuis was twee keer langer bij e-bikers.

Helmplicht

Er is in het onderzoek niet gekeken naar de oorzaken van de ongevallen. De onderzoekers noemen dat “een beperking”:

“E-bikes zijn zwaarder en kunnen met een hogere snelheid bereden worden dan klassieke fietsen; dit kan van invloed zijn op het ontstaan van ongevallen. [...] Verder hebben wij niet gekeken naar de relatie tussen het soort ongeval en de ernst van het letsel. Het is bekend dat een fietser bij een botsing met een motorvoertuig vaker schedel-hersenletsel oploopt dan een fietser die betrokken is bij een eenzijdig ongeval. Bij een eenzijdig ongeval komt juist vaker letsel van de bovenste extremiteit voor.”

De onderzoekers bevelen in hun artikel een helmplicht aan. Voor gebruikers van speedbikes is die helmplicht er al sinds het begin van het jaar, maar zij maken maar een klein deel van totale aantal berijders van e-bikes uit.