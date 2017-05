Ministerie: Nederland officieel vogelgriepvrij

Nederland is officieel vogelgriepvrij verklaard. Dat bevestigt het ministerie van Economische Zaken donderdag. Het Friese Hiaure was de laatste gemeente waar bij een commercieel pluimveebedrijf eind vorig jaar vogelgriep werd vastgesteld. Inmiddels is het drie maanden geleden dat het besmette pluimveebedrijf in die gemeente schoon werd verklaard - een officiële termijn die wordt aangehouden om er zeker van te zijn dat het virus verdwenen is.

In november werd een landelijke ophokplicht ingesteld om pluimvee niet in aanraking te laten komen met besmette dieren en hun uitwerpselen. De ophokplicht werd vorige maand opgeheven omdat het risico op vogelgriepbesmetting erg klein geworden was.

Handelspartners

Economische Zaken heeft 45 handelspartners die hun grenzen (deels) hadden gesloten voor Nederlandse pluimveeproducten in een brief verzocht de grenzen weer te openen. Dit gaat om handelspartners buiten de Europese Unie. De handel met EU-landen heeft in de tussentijd gewoon plaatsgevonden, zo merkt een woordvoerder van het ministerie op:

“De export is dus niet volledig stil komen te liggen. Wel heeft de industrie uiteraard een flinke knauw gekregen. Het ministerie zal handelspartners daarom op ieder internationaal podium vragen hun grenzen te openen. Nederland verdient het geld in het buitenland, daarom moeten we de belemmeringen voor de export wegnemen.”

Tussen november en half april, de periode waarin de ophokplicht van kracht was, raakten in Nederland acht pluimveebedrijven en één commerciële vogelhandelaar besmet. In totaal werden vijftien pluimveebedrijven en 727.500 vogels geruimd.