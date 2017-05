Miljoenenboete Facebook om WhatsApp-overname

De Europese Commissie heeft Facebook een boete van 110 miljoen euro opgelegd omdat het verkeerde en misleidende informatie heeft verstrekt rond de overname van de chatdienst WhatsApp in 2014. Dat heeft de Europese Commissie donderdag laten weten.

De Commissie neemt Facebook kwalijk dat het heeft gelogen over de koppeling van gebruikersdata tussen Facebook en WhatsApp. Facebook zei rond de overname dat gegevens van gebruikers niet gekoppeld zouden worden aan hun WhatsApp-account, het zou niet mogelijk zijn.

In augustus 2016 bleek dat dat toch het geval was en kregen gebruikers van WhatsApp de vraag of zij hun telefoonnummers wilden koppelen aan hun Facebook-profielen. Volgens Brussel wist Facebook al in 2014 dat de mogelijkheid om gebruikersgegevens te koppelen bestond.

Wettelijke toestemming Europese privacyorganisaties protesteren al langer tegen het datadelen tussen de twee diensten. Uitwisseling van persoonsgegevens, achter de schermen, druist naar hun mening in tegen de oorspronkelijke gebruiksvoorwaarden van WhatsApp. Er zou wettelijke toestemming nodig zijn om zulke koppelingen tussen veelgebruikte webdiensten te leggen. De standaardprocedure, dertig dagen bedenktijd, is voor zo’n ingrijpende wijziging onvoldoende. Zeker niet omdat het diensten betreft die gebruikers doorgaans niet makkelijk opzeggen.

Het sociale netwerk wilde de telefoonnummers die gekoppeld zijn aan WhatsApp-accounts inzetten om “advertenties te verbeteren” en suggesties voor nieuwe vrienden aan te dragen.

Privacyschending

Onlangs oordeelde de rechter in Duitsland ook al dat data van Duitse WhatsApp-gebruikers niet door Facebook mogen worden gebruikt. Ook in Italië kwam het al tot een uitspraak in het nadeel van Facebook. In Frankrijk heeft privacyschending het bedrijf een boete van 150.000 dollar opgeleverd.

Na deze kritiek stopte Facebook in november tijdelijk met het gebruiken van WhatsApp-data bij Europese gebruikers.

Accurate feiten

Margrethe Vestager, de EU-commissaris voor Mededinging, kondigde de boete donderdag via Twitter aan. “We hebben accurate feiten nodig om ons werk te doen”, schreef ze.

“Het besluit van vandaag geeft een helder signaal af aan bedrijven dat zij moeten voldoen aan alle aspecten van de fusieregels van de EU, ook de verplichting juiste informatie te verstrekken”, aldus mededingingscommissaris Margrethe Vestager.

De Europese Commissie beschuldigde Facebook er in december al van foutieve of misleidende informatie te hebben gegeven over de overname van WhatsApp. Het Amerikaanse internetbedrijf kon een boete van maximaal 1 procent van de jaaromzet opgelegd krijgen. Die kwam in 2016 uit op 26,8 miljard dollar.