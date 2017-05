Lezersreactie: Te somber over koffie

Het artikel over de arabicateelt (16/5) was wel heel somber. Onzekerheid van sterk wisselende oogsten is voor boeren van alle tijden een probleem. Maar de vraag naar dit verslavende luxeproduct is natuurlijk prijsongevoelig. Arabicakoffie kost nu zo’n 12 euro per kilo in de supermarkt, minder dan een dubbeltje per kopje, een fractie van de prijs van een kop koffie in de horeca. Zelfs een verdubbeling van die prijs zal voor consumenten geen halszaak zijn.

Zodra en zolang er schaarste heerst, kunnen de telers meer dan de kostprijs ontvangen. Daarmee kunnen ze hun bedrijf professionaliseren en de oogst minder gevoelig maken voor ziektes en weer.

Op langere termijn zullen nieuwe plantages gerealiseerd worden, door westerse bedrijven of door lokale agro-ondernemers; uit het kaartje blijkt dat vrijwel alle koffieverbouwende landen arm zijn. De investering in nieuwe plantages, liefst op bestaande landbouwgrond, is dan bijzonder welkom.

Omdat koffieteelt arbeidsintensief is, zal er voor de werkgelegenheid een enorme bonus zijn. Klimaatverandering is een sombere oorzaak, maar de initiatieven die erdoor noodzakelijk worden, hoeven dat niet per se zijn.