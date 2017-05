Jos Verstappen gaat aan de slag met talenten Red Bull

Hij begeleidde het misschien wel grootste talent dat de autosport in jaren heeft gezien: zijn eigen zoon. Heel gek is het dus niet dat Red Bull aan Jos Verstappen heeft gevraagd om vanuit een officiële rol als talentenscout voor het team aan de slag te gaan. Helmut Marko, de grote baas bij Red Bull, heeft dit bevestigd aan het Duitse Motorsport-Magazin.

Marko, 74, nam deze rol tot nu toe altijd zelf op zich. Hij had Max Verstappen vanaf het moment dat hij in 2014 bij het Junior Team van Red Bull kwam ook onder zijn hoede gehad. Maar de Oostenrijker zegt geen tijd te hebben om de wereld af te gaan en bij races aanwezig te zijn in de verschillende klassen waarin Red Bull actief is, als hij ook bij alle grands prix in de Formule 1 wil zijn. “Dus we hebben hem [Jos] gevraagd of hij bepaalde races voor ons zou willen bezoeken.”

In april al in Italië

Verstappen werd eind april al naar het circuit van Monza gestuurd om de Red Bull-talenten in de Eurocup Formule Renault 2.0 te observeren. Hij vertelde toen aan Motorsport.com dat hij door Marko was gevraagd verslag uit te brengen, maar zei nog niet te weten of hij meer races zou gaan bezoeken. Dat wordt dus nu wel het geval. Aankomend weekend zal Verstappen in het Franse Pau zijn voor de Formule 3-race. Daardoor mist hij de jaarlijkse racedagen op het circuit van Zandvoort, waar zoon Max onder meer demonstraties zal geven.

Verstappen, die in zijn carrière in de Formule 1 107 grands prix reed en twee keer het podium haalde, zal onder meer de ontwikkeling van talenten als de Fransman Pierre Gasly (winnaar GP2 in 2016 en testcoureur Toro Rosso en Red Bull), de Fin Niko Kari, de Brit Dan Ticktum, de Amerikaan Neil Verhagen en de Nederlander Richard Verschoor in de gaten houden. Het juniorteam van Red Bull heeft al eerder Formule 1-coureurs als viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, Max Verstappens (oud-)teamgenoten Daniel Ricciardo en Carlos Sainz, en Daniil Kvyat voortgebracht.