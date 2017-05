Ian Buruma nieuwe hoofdredacteur The New York Review of Books

De Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en publicist Ian Buruma is de nieuwe hoofdredacteur van het toonaangevende blad The New York Review of Books. Dat heeft het tijdschrift donderdag bekendgemaakt.

Buruma is de opvolger van mede-oprichter Robert B. Silvers, die in maart overleed op 87-jarige leeftijd. Buruma, die ook regelmatig in NRC publiceert over internationale politiek, levert al sinds 1985 bijdragen aan het tijdschrift. Ook schrijft hij voor prominente kranten als The New York Times en The Guardian. Hij is daarnaast sinds 2003 hoogleraar democratie, mensenrechten en journalistiek aan Bard College in New York. In 2004 ontving hij een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Groningen en in 2008 won hij de Europese Erasmusprijs vanwege zijn bijzondere bijdrage op cultureel, sociaal en sociaalwetenschappelijk vlak.

De 65-jarige Buruma is het kind van een Britse moeder en een Nederlandse vader. Sinds 2005 woont hij in New York.

Review-publicist Rea Hederman in de aankondiging over de aanstelling van Buruma:

“Ik ken Ian sinds 1985 en ik weet dat zijn lange betrokkenheid bij de Review zal verzekeren dat de waarden en journalistieke richting van de Review gewaarborgd blijven.”

The New York Review of Books is al ruim vijftig jaar een vooraanstaand onafhankelijk platform voor discussie over onder meer de Amerikaanse samenleving, politiek, poëzie, kunsten en wetenschap.