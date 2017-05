Hoe vind je een nieuwe vriend voor je kabinet?

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

Nu GroenLinks niet meer meedoet aan de onderhandelingen over een nieuw kabinet, zoeken VVD, CDA en D66 een andere partij om een meerderheid mee te vormen. In het Tweede Kamerdebat over de eerste mislukte formatieronde, op woensdagmiddag, nam elke partij alvast een strategische positie in. Wie wil nu toch meedoen, onder voorwaarden? Wie wil nog steeds niet, maar misschien, héél misschien toch wel en hoe help je zo’n partij daarbij? En wie sluit de ander (nog) uit?

Over de oorzaak van de breuk met GroenLinks is nu bekend dat het vooral ging over de opvang van vluchtelingen buiten Europa en aan de Nederlandse grens. In het debat wilden de partijen die net samen waren mislukt, alleen maar zeggen dat het over migratie ging. De anderen weten nu dus niet wat er op dit punt van de nieuwe partij aan tafel wordt verwacht.

Dat zwijgen was vooral strategie: GroenLinks kan op een dag toch nodig zijn en de anderen hoeven niet nu al te weten wat er onderling was ‘weggegeven’. Uit wat er wél werd gezegd, werd veel duidelijk. De VVD wil de ChristenUnie gerust stellen, van D66 hoeft dat niet zo nodig, de SP wil nog steeds niet met de VVD, de PvdA denkt dat er in de gesprekken met GroenLinks nog niet tot het uiterste is gegaan.

De Tweede Kamer wees op woensdag opnieuw Edith Schippers (VVD) aan als informateur. Nog dezelfde middag had ze de eerste partijleiders op bezoek voor een ‘verkenning’.

Hun boodschappen zaten al in het debat. Hierbij: acht uitspraken van de belangrijkste partijleiders ‘vertaald’ en voorzien van commentaar.

CDA : Gert-Jan, je bent écht geen pauzenummer voor ons Wat Sybrand Buma zegt: „Ik snap heel goed dat mensen nu denken: er zijn drie partijen met een vierde. Dat is leuk voor die vierde, maar zo werkt het niet. Het CDA is net zo goed vierde, D66 is vierde en zelfs de VVD is vierde.” Wat Buma bedoelt: Beste Gert-Jan Segers, voel je vooral geen ‘pauzenummer’, denk niet dat we zomaar GroenLinks inruilen voor de ChristenUnie en verder gaan waar we gebleven zijn. Aan tafel in de Stadhouderskamer kan het er straks wel zo uitzien: alles is hetzelfde, ook de informateur, alleen op de plek van het GroenLinksduo zitten dan Segers en zijn secondant Carola Schouten. Buma wil deze coalitie – met de ChristenUnie – misschien wel net zo graag als D66-leider Pechtold de combinatie met GroenLinks als droomcoalitie had. Dus als er iemand is die zijn best zal doen om het Segers naar de zin te maken, is het Buma.

D66 : Een waarschuwing aan de VVD, verpakt als kritiek op de SP Wat Alexander Pechtold zegt: „Meneer Roemer, mijn handreiking is dit: ik wil graag nadenken over uw variant, maar dan wil ik ook dat u nadenkt over andere varianten.” Wat Pechtold bedoelt: Pas op, Mark Rutte, ik zit niet aan je vast. Voor D66 was de ‘regenboogcoalitie’ met GroenLinks favoriet. Samenwerken met VVD, CDA en de ChristenUnie is „onwenselijk”, zei Pechtold woensdagavond na afloop van zijn gesprek met Schippers. Het progressieve D66 zou dan in een kabinet zitten met drie conservatieve partijen. Dus voorlopig speelt Pechtold hard to get en dat deed hij in het Tweede Kamerdebat via SP-leider Roemer. Die sluit samenwerken met de VVD uit, hij wil een kabinet van CDA, D66, GroenLinks, SP en de PvdA. Pechtold probeerde Roemer te verleiden om tóch met de VVD te praten. Door hem het bovenstaande aanbod te doen, zegt Pechtold in feite tegen Rutte: ik heb nog andere mogelijkheden, zonder de VVD.

ChristenUnie : We willen wel, maar alleen als GroenLinks echt weg is Wat Segers zegt: „Staat er nu echt een punt of staat er een komma? De informateur schreef in haar brief dat het onder deze omstandigheden niet wenselijk is om door te gaan. Zouden de omstandigheden zo kunnen veranderen, dat de gesprekken wel levensvatbaar worden?” Wat Segers bedoelt: De ChristenUnie wil meedoen met de onderhandelingen, maar alleen als dat een serieuze poging wordt. Heel duidelijk waren de antwoorden lang niet altijd. VVD-leider Rutte zei dat hij het „absoluut niet” zag gebeuren dat de formatiepoging met GroenLinks „herleefde”. GroenLinks-leider Jesse Klaver zei dat de breuk „helaas een punt is en geen komma”. Dat het CDA liever met de ChristenUnie aan tafel zit, is geen geheim. Ook geen geheim: dat D66 dat juist liever níet wil – en dus graag komma’s ziet. Voor Segers was het genoeg, hij wil meepraten als hij daarvoor wordt uitgenodigd.

VVD : Nu eerst de ChristenUnie, maar de deur blijft open Wat Mark Rutte zegt: „Sluit de VVD GroenLinks uit als coalitiepartner? Nee. Maar verwacht je dat er een kabinet komt met GroenLinks en de VVD samen daarin? Absoluut niet.” Wat Rutte bedoelt: De VVD wil graag onderhandelen met de ChristenUnie, maar de variant van GroenLinks is nog niet helemaal van tafel. Met zijn formulering probeert Rutte vooral ChristenUnie-leider Segers op zijn gemak te stellen. Die wil zeker weten dat de combinatie met GroenLinks definitief is mislukt voordat hij meedoet. Maar in Rutte’s VVD zijn er grote twijfels of het wel gaat lukken met de ChristenUnie. Ook met die partij zijn er grote verschillen als het gaat om migratie, klimaat en inkomensverdeling en zo’n coalitie zou maar één zetel meerderheid hebben in de Tweede én Eerste Kamer. Andere mogelijkheden voor een meerderheidskabinet zijn er (nog) niet. Dus moet de weg naar GroenLinks openblijven.

PVV : Kiezers, de elite negeert 1,5 miljoen stemmen Wat Geert Wilders zegt: „Hoe neemt u het landsbelang serieus, mijnheer Rutte? Dat doet u door te vergeten wat er in het verleden is gebeurd en nu, in het landsbelang, in het belang van die Nederlanders en hun kinderen, te zorgen dat onze grenzen dichtgaan en dat we een streng immigratiebeleid krijgen.” Wat Wilders bedoelt: Vanaf het moment dat de formatie vastliep, werpt Wilders zich op als kandidaat om mee te praten. De PVV-leider weet best dat hij is uitgesloten door andere partijen. De vraag is ook of de PVV werkelijk wil regeren. Maar op deze manier kan Wilders steeds hetzelfde punt maken: de andere partijen sluiten 1,5 miljoen PVV-kiezers bij voorbaat uit.

GroenLinks : Verantwoording afleggen aan de supporters Wat Jesse Klaver zegt: „De uitdagingen op het gebied van klimaat, migratie en ongelijkheid zijn ontzettend groot. Daar nemen we geen genoegen met een klein beetje bijschaven. Nee, daar zijn grote veranderingen mogelijk. We hebben met elkaar geprobeerd om daaraan te werken, maar helaas is het niet gelukt.” Wat Klaver bedoelt: Klaver wist tijdens het debat over de formatiebreuk één ding zeker: hij zou diezelfde avond in een volle concertzaal Paard van Troje staan en honderden GroenLinks-aanhangers moeten uitleggen waarom de kabinetsformatie was vastgelopen. In de Tweede Kamer nam hij een voorschot. Zijn boodschap: regeren is minder belangrijk dan de principes van zijn ‘beweging’. Zo probeert GroenLinks de teleurstelling bij de eigen Kamerleden en fans te temperen. Het lijkt er voorlopig namelijk op dat de ‘verandering’ die Klaver het land beloofde nog zeker een regeerperiode op zich laat wachten.

SP : Het uitsluiten van de VVD blijft honderd procent staan Wat Emile Roemer zegt: „Mijn plan B is: wacht maar. Want de heer Buma heeft nu ontdekt dat hij misschien weleens in het Torentje zou kunnen komen, maar die ontdekking moet nog even aankomen. Geduld is dus een schone zaak.” Wat Roemer bedoelt: Buma kan premier worden in de droomcoalitie van de SP, zonder de VVD. Roemer weet dat dat hetzelfde is als zeggen: wij doen niet mee, we hebben ons neergelegd bij een rol in de oppositie. Vooral het CDA en D66 deden in het debat hun best om hem op andere gedachten te brengen: toon politieke moed en probeer het in elk geval. Doel dáárvan was ook: laten zien dat het niet aan hen ligt dat er zo weinig mogelijkheden zijn.