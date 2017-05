Het beste van de Biënnale van Venetië

Erwin Wurm staat bekend om zijn One Minute Sculptures, beelden die pas af zijn als bezoekers ze zich toe-eigenen met hun lichaam. In het Oostenrijkse paviljoen doen jonge performers voor hoe dat werkt: steek je arm door een gat in een gootsteen of stop je hoofd onder een lampenkap.

Xavier Veilhan bouwde het Franse paviljoen om tot een opnamestudio: Studio Venezia. Het interieur is met multiplex houtplaten omgebouwd tot een fantastische constructivistische ruimte die Kurt Schwitters’ MERZbau in herinnering brengt. Zijn zelfgemaakte muziekinstrumenten worden bespeeld door beroepsmuzikanten.

Teresa Hubbard en Alexander Birchler maakten de mooie, melancholische film Flora, over de Amerikaanse beeldhouwster Flora Mayo, die kort de geliefde was van Alberto Giacometti. Terwijl Flora’s zoon vertelt over zijn moeders leven, wordt dat gereconstrueerd in stemmige zwart-witbeelden.

De tentoonstelling The Aalto Natives is een samenwerking tussen de Brit Nathaniel Mellors en de Fin Erkka Nissinen met de Nederlandse curator Xander Karskens. De installatie bestaat uit bewegende poppen, video’s en animaties en is een bizarre mix tussen The Muppet Show en Buurman & Buurman.

Faust is een performance van Anne Imhof die zeven maanden lang, vijf uur per dag, door vijftien performers en vier honden wordt uitgevoerd. Ze hangen, lopen, vechten, maken muziek en zingen. Winnaar van de Gouden Leeuw voor het beste paviljoen.

Hoofdtentoonstelling: Viva Arte Viva

Lees: De kunst van het niksen

Georgisch paviljoen Het paviljoen van Georgië is een eenvoudig houten plattelandshuisje met een surrealistische inslag: het regent binnen. Door gaten in het plafond druppelt water de veranda en woonkamer in, over het servies, langs het afbladderende behang. Een vertrokken bewoner heeft het fotoportret opgehangen van een afwezig familielid. A Living Dog in the Midst of Dead Lions heet deze melancholische installatie van Vajiko Chachkhiani.

Zuid-Afrikaans paviljoen Het is cru maar waar: wanneer een onbekende vluchteling zijn levensverhaal vertelt, luister je minder goed dan wanneer een Hollywoodster het vertelt. Maar Julianne Moore en Alec Baldwin blijken dan ook buitengewoon talentvol in het videokunstwerk van Candice Breitz, waar ze andermans verhalen voordragen en daarnaast vluchtelingen zelf hun eigen levensverhalen vertellen. Verder in het paviljoen een videodrieluik van Mohau Modasikeng, over passagiers in een zinkende boot met verwijzingen naar de slavernijgeschiedenis.

Zuid-Afrikaans paviljoen. Foto Italo Rondinella

Elders in de stad:

Diaspora paviljoen

De Biënnale gaat uit van nationale landenpaviljoens maar culturen gaan voorbij grenzen. Daarover gaat het Diaspora Paviljoen: Afro-Britse en andere kunstenaars in een groepsexpositie over gemengde identiteiten en post-kolonialisme. Thema’s die grenzen doorbreken. Witte Rococobeeldjes zijn zwart geverfd, fotowerken in de badkamer nodigen uit white innocence af te wassen, alles in een weelderige show met goud, aquareltinten, schepen die wereldzeeën bevaren.

Pushkin museum

Steeds meer musea en instellingen profileren zich tijdens de Biënnale met een eigen tentoonstelling, zoals het Russische Pushkin Museum met de schemerrijke groepsexpositie Man as Bird. Daarin verschijnt de maan in foto’s van Leonid Tishkov, getekende slaapkamerscènes van Martin Honert, of een interactief nachtlandschap van Marnix de Nijs. Veel zachte sterrenschijn dus in dit palazzo maar poëzie kent ook wanhoop, zoals bij het meisje opgesloten in het filmtweeluik Eternity van de Provmiza Art Group.

Leonid Tishkov in het Pushkin Museum.

Damien Hirst

De meningen zijn verdeeld over deze dubbele tentoonstelling in Palazzo Grassi en Punta della Dogana. Maar één ding is zeker: Hirsts krankzinnige sprookje over een scheepswrak vol kunstschatten moet je gezien hebben. Wat een bluf, en wat een onvoorstelbare parade van pracht en praal.

Sphinx, brons, 123 x 177 x 68 cm. Damien Hirst

Prada Foundation

The boat is leaking, the captain lied is een groepsexpositie van Thomas Demand, Alexander Kluge en Anna Viebrock. Zij bouwden het Venetiaanse paleis om tot een doolhof waarin je van de ene verbazing in de andere valt. Het ene moment waan je je op een cruiseschip, dan weer in een oude bioscoop of tussen de coulissen van een theater.

Espace Louis Vuitton

Op de bovenste verdieping van de Louis Vuitton-winkel draait de film A journey that wasn’t (2005) van Pierre Huyghe, een verslag van zijn zeiltocht naar Antarctica. Samen met wetenschappers gaat hij op zoek naar een albino pinguïn die op de Zuidpool zou wonen.

Philip Guston in de Accademia

Shirin Neshat in Museo Correr