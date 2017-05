Grote winststijging verzekeraar NN Group

Nationale-Nederlanden heeft een grote nettowinststijging behaald in het eerste kwartaal van 2017. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die de verzekeraar donderdag presenteerde. De nettowinst nam ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 61 procent toe tot 435 miljoen euro.

Volgens Nationale-Nederlanden heeft dat onder meer te maken met het verlagen van de kosten in Nederland. De kosten bedroegen 748 miljoen euro, waar dat eind 2015 nog 818 miljoen euro was. Eind 2018 moeten de kosten zijn afgenomen tot 685 miljoen.

Ook boekte de verzekeraar een flink beter resultaat op levensverzekeringen. Zo steeg de winst op Nederlandse levensverzekeringen met een kwart tot 220 miljoen euro. In de rest van Europa nam de verkoop van verzekeringen met zo’n 30 procent toe.

Topman Lard Friese heeft het in een verklaring over “een memorabel begin van 2017″. Naast de goede resultaten doelt hij daarmee vooral op de afgeronde overname van Delta Lloyd. In april slaagde Nationale-Nederlanden erin ruim 93 procent van de aandelen in handen te krijgen. Friese: