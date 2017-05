Gaviria wint zijn derde etappe in de Giro d’Italia

De Colombiaanse Gaviria is de winnaar van de twaalfde etappe van de Ronde van Italië. In een massasprint wist onder andere Mareczko (Wilier Triestina), Bennett (BORA) en Greipel (Lotto), achter zich te houden. Het is de derde zege van de renner van Quick-Step in de Giro van dit jaar. Ook in zijn voorgaande twee zeges won Gaviria een massasprint

De Italiaan Maestri reed het grootste deel van de dag voorop, maar werd zeven kilometer voor de finish ingehaald door het peloton. Daarin zat ook de roze trui-drager Tom Dumoulin (Sunweb), die zijn eerste positie in het klassement wist te behouden. Dumoulin veroverde de roze trui na de tijdrit van dinsdag.

In het klassement veranderde er weinig. Nairo Quintana staat op 2 minuten en 23 seconden achter Dumoulin. Bauke Mollema staat op een derde plek, op 2 minuten en 38 seconden van zijn landgenoot.

De twaalfde etappe was met 229 kilometer de langste rit van de Giro d’Italia, en voerde van Forlì naar Reggio Emilia. De etappe bevatte aan het begin twee keer een steile klim. De rest van de etappe was grotendeels vlak, waardoor de rit vooral gunstig was voor sprinters.