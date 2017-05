Formatie in impasse: D66 heeft (nog) geen zin in CU

Het was Sybrand Buma (CDA) die het woord als eerste in de mond nam. „Er dreigt een impasse te ontstaan”, zei hij donderdagavond bij het verlaten van de Stadhouderskamer, waar hij voor de tweede keer in twee dagen gesproken had met informateur Edith Schippers (VVD).

Vier dagen na het mislukken van de gesprekken met GroenLinks is de kabinetsformatie bezig uit te lopen op een wedstrijd armpje drukken tussen D66 en de rest. Het resultaat: de formatie is sneller dan verwacht in een fase beland waar geen enkele partij meer de regie over heeft.

In het Kamerdebat over de gestrande formatie, afgelopen woensdag, werd duidelijk dat GroenLinks voorlopig niet meer terugkeert aan tafel. VVD, CDA en D66 moeten voor hun meerderheidskabinet dus op zoek naar een nieuwe partner. De meest voor de hand liggende kandidaat, de ChristenUnie, wil wel. „Als er een uitnodiging komt, zijn wij bereid te praten”, zei partijleider Gert-Jan Segers donderdagochtend na zijn gesprek met Schippers.

Maar, zo voegde hij daaraan toe, die uitnodiging moet „wel gedragen worden door de andere partijen”. Daarmee doelde hij op D66. Partijleider Alexander Pechtold houdt vol dat hij een coalitie met de ChristenUnie „onwenselijk” vindt en dat hij „weinig kans van slagen” ziet. Hij heeft geen zin om als enige progressieve partij in een conservatief kabinet te gaan zitten. Dan komt er niets terecht van de moderne D66-kroonjuwelen zoals orgaandonatie en de hulp bij ‘voltooid leven’. Bovendien beschikt een coalitie met de ChristenUnie over een meerderheid van slechts één zetel in de Tweede én Eerste Kamer.

Druk bij de SP

Dus legde Pechtold de druk bij de SP: laat die nu eerst maar eens aanschuiven bij ons. Buma (CDA) en Rutte (VVD) hadden, als steuntje in de rug voor D66, hetzelfde advies voor Schippers. Maar SP-leider Emile Roemer heeft voor de verkiezingen gezegd dat hij niet wil regeren met de VVD, en daar blijft hij bij: „Het was ‘nee’, het is ‘nee’ en het blijft ‘nee’.” En zo zijn de partijen na een etmaal verkennen nog geen millimeter opgeschoten.

Lees hier ons formatieblog terug

Op zich valt de afwijzende opstelling van Pechtold prima te verklaren: D66 is de grootste gedupeerde van de breuk met GroenLinks. En door Roemer nog keer te dwingen ‘nee’ te zeggen tegen regeringsdeelname, kan Pechtold bij een draai richting de ChristenUnie straks zeggen dat D66 wél verantwoordelijkheid neemt.

Toch bleef er donderdagavond een nerveuze vraag boven het Binnenhof zweven: gáát D66 die draai naar de ChristenUnie wel maken? Weinig betrokkenen geloven dat Pechtold een serieus gesprek met Segers uiteindelijk zal weigeren. Maar hij houdt de spanning er wel érg lang in.

Van paniek is nog geen sprake. Er is geen tijdsdruk, iedere partij wist van tevoren dat het een lange formatie zou worden. En mocht D66 de variant met de ChristenUnie werkelijk blokkeren, dan kan er altijd nog een minderheidskabinet komen van VVD, CDA en D66.

Of zelfs van VVD en CDA alleen, wordt hier en daar gesuggereerd.