Ex-Fox News-baas Roger Ailes overleden

Roger Ailes, de voormalige baas van Fox News, is donderdagmiddag overleden op 77-jarige leeftijd. Dat meldt Fox News. Zijn vrouw bevestigt het nieuws tegenover Amerikaanse media. “Ik ben diepbedroefd om te melden dat mijn man deze ochtend is overleden”, zegt zijn echtgenote Elizabeth in een mededeling.

Ailes was een van de machtigste mensen in de Amerikaanse media. De oprichter en ex-directeur vertrok vorig jaar juli met veel rumoer bij Fox News. Toen moest hij, net als Bill O’Reilly, opstappen na aanhoudende beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Een voormalige anchor van de conservatieve zender, Gretchen Carlson, diende een aanklacht tegen Ailes. Volgens Carlson had Ailes haar de deur uitgewerkt omdat ze geen seksuele relatie met hem wilde aangaan. De topman ontkende dat.

Schikkingen

Nadat Carlson de zaak aanzwengelde stapten er nog meer dan twintig vrouwen naar voren die Ailes van ongepast gedrag beschuldigden. Ailes zou tientallen jaren zijn gang hebben kunnen gaan.

De rechtszaken kosten het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch nog steeds veel met geld. Uit de eerste kwartaalcijfers van dit jaar blijkt er in totaal al 45 miljoen dollar te zijn uitgegeven aan kosten gerelateerd aan schikkingen rondom aantijgingen van seksuele intimidatie.

In 1996 richtten Roger Ailes, oud-spindoctor van Richard Nixon en George H. Bush, en Rupert Murdoch samen Fox News op. Diens 21st Century Fox is eigenaar van Fox News. Vorig jaar gaf hij nog advies aan Donald Trump tijdens diens campagne.

Conservatief Amerika

De zender vertolkt de mening van conservatief Amerika: voor de helft van alle conservatieve kiezers is Fox News de belangrijkste informatiebron. Fox was lang veruit de grootste nieuwszender maar ziet nu CNN dichterbij komen.

Ailes verliet Fox News op het moment dat de zender zijn meest succesvolle jaar ooit beleefde. Fox – al bijna vijftien jaar de best bekeken nieuwszender van de VS – heeft gemiddeld 2,2 miljoen kijkers op prime time. De zender is in 94,7 miljoen Amerikaanse huishoudens te ontvangen.