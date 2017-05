‘Braziliaanse president besprak zwijggeld getuige’

De Braziliaanse president Michel Temer zou zwijggeld hebben besproken voor een belangrijke getuige in de lopende fraudezaak rond semistaatsoliebedrijf Petrobras. Volgens de krant O Globo staat de conversatie op tapes die aan het Braziliaanse Openbaar Ministerie zijn overgedragen. Het gaat om zwijggeld voor de voormalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Eduardo Cunha, die momenteel een straf van vijftien jaar uitzit voor het verduisteren van 35 miljoen euro aan steekpenningen.

De tapes zijn afkomstig van Joesley en Wesley Batista, de eigenaren van een groot vleesverpakkingsbedrijf in Brazilië. De broers hebben de gesprekken in het geheim opgenomen in de hoop een schikking te kunnen treffen met het OM. Volgens O Globo brengt Joesley Batista op de tapes ter sprake dat hij zwijggeld betaalt aan Cunha. Daarop zegt Temer, “Goed, blijf daar mee doorgaan.” Waar het zwijggeld precies voor betaald werd blijkt niet uit de tapes.

Temer ontkent in een verklaring het betalen van zwijggeld besproken of goedgekeurd te hebben. De tapes zijn vooralsnog niet vrijgegeven.

Op de rest van de tapes staan conversaties die mogelijk belastend zijn voor andere bekende namen uit het onderzoek naar Petrobras. Voormalig presidentskandidaat Aecio Neves en de voormalige minister van Financien Guido Mantega zouden er in voorkomen, meldt The Guardian. Ook zou Temers medewerker Rocha Loures op tape hebben afgesproken om in ruil voor 140.000 euro per week de Batistas te helpen met hun problemen bij het fair trade-kantoor.

Petrobras

Odebrecht, Petrobras en Braskem werkten vijf jaar geleden aan verschillende megaprojecten in de aanloop naar zowel het WK voetbal (2014) als de Olympische Spelen (2016). Odebrecht stelde daarbij expres te hoge rekeningen op. De extra inkomsten sluisde het door naar invloedrijke politici. In ruil daarvoor kreeg Odebrecht nog meer bouwopdrachten. Politici financierden met het smeergeld hun verkiezingscampagnes.

De positie van Temer is al sinds zijn aantreden zwak. Hij is als vervanger van de afgetreden president Dilma Rousseff bijzonder impopulair. Bovendien doen al langere tijd geruchten de ronde dat hij ook zelf betrokken is bij het schandaal. In april willigde het Hooggerechtshof een verzoek in van de Braziliaanse hoofdaanklager Rodrigo Janot om een onderzoek te openen naar nog eens 83 politici, onder wie senatoren en vijf zittende ministers.