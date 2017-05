Auto rijdt in op menigte Times Square, één dode

Op Times Square in New York is donderdag een dode gevallen toen een auto met hoge snelheid inreed op de menigte. Ook vielen er ruim tien gewonden. Dat melden Amerikaanse media.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De New Yorkse politie heeft tegen CBS News gezegd dat het niet om een terroristische daad gaat. Volgens CBS heeft de politie een 26-jarige man uit The Bronx opgepakt hebben. Volgens de politie is de arrestant twee keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Of dat dit keer ook een rol speelt wordt momenteel onderzocht. Ook wordt de auto volgens persbureau AP onderzocht op explosieven.

Tegen Reuters zeggen ooggetuigen dat de bestuurder wel met opzet in leek te rijden op de menigte. De auto zou tegen het verkeer in hebben gereden. Dit is nog niet bevestigd door officiële bronnen. De regering is op de hoogte gebracht van de situatie.

Later meer.