Amsterdamse politie overweegt toestaan hoofddoek

Het politiekorps in Amsterdam denkt erover na om agentes weer toe te staan een hoofddoek te dragen. Dat zegt politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg in het AD. Met de maatregel zouden er mogelijk meer agenten met een migratieachtergrond bereid zijn bij de politie te werken, denkt Aalbersberg.

Een eventueel besluit van het korps in Amsterdam zou ingaan tegen de gedragscode van de politie die in 2011 landelijk werd ingevoerd. Daar staat in dat religieuze symbolen - naast een hoofddoek ook bijvoorbeeld een keppeltje of zichtbaar een kruis - niet meer mogen, omdat ze afbreuk kunnen doen aan de neutrale uitstraling van de politie. Zichtbare tatoeages, piercings of een al te opvallende haardracht zijn ook niet toegestaan.

De politie is al langer op zoek naar manieren om het korps diverser te maken. In maart gaf korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom aan in de top van de politie dertien plekken te willen bewerkstelligen voor mensen “met een andere achtergrond dan we gewend zijn”. Dat betreft volgens Akerboom niet alleen een andere etnische achtergrond, maar ook “vrouwen, lhbt’ers, mensen met een heel ander type stijl van leidinggeven, bèta’s, zij-instromers die een heel netwerk van buiten meebrengen”.

Contact met de samenleving

Amsterdam wil dat de helft van alle nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft. Aalbersberg in het AD: “Stel dat het niet lukt om voldoende agenten met een migratieachtergrond te werven, dan is dat een maatregel die effect kan hebben.” Op dit moment heeft 18 procent van de agenten in Amsterdam een migratieachtergrond. Aalbersberg over het belang van een diverser korps:

“Wil ik de liquidaties in de onderwereld oplossen, dan moet ik in contact met de samenleving komen. Dan moet ik met moeders van slachtoffers uit andere culturen kunnen spreken. Dan moeten mijn familierechercheurs snappen dat het in de Marokkaanse cultuur anders werkt dan bij ons.”

Recent ontstond ophef over een vacaturetekst van de Amsterdamse politie. Die zocht expliciet naar een teamchef op de Wallen “met een andere culturele achtergrond”. Na klachten van onder meer de politievakbond werd de tekst aangepast, dat bij gelijke geschiktheid de politie kiest “voor de kandidaat met ‘een niet-westerse culturele achtergrond’ “.