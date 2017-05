Aanvoerders willen af van alle kunstgras in eredivisie

Tijdens het seizoen was het relatief stil. Maar nu de jaargang 2016-17 is afgelopen hebben de aanvoerders van twaalf eredivisieclubs, waaronder Feyenoord (Dirk Kuijt), Ajax (Davy Klaassen) en PSV (Luuk de Jong), zich uitgesproken tegen het gebruik van kunstgrasvelden in de competitie. Donderdag riepen ze in een manifest op tot een verbod van kunstgras in de eredivisie. Zij vinden dat het Nederlandse voetbal internationaal verder achterop raakt.

De meningen werden gepeild door voorzitter Danny Hesp van spelersvakbond VVCS. „We moeten met zijn allen deze ontwikkeling stoppen en beginnen om de eredivisie kunstgrasvrij te maken”, zei Hesp.

De KNVB stelt in een reactie de discussie over kunstgras te begrijpen, maar de bond blijft erbij dat de clubs zelf mogen bepalen op welke ondergrond zij spelen. „Clubs zien ook voordelen in kunstgras”, zei een woordvoerder van de KNVB tegen het ANP. „Dat is begrijpelijk als je kijkt naar de financiën en de belastbaarheid van een kunstgrasveld. In het betaalde voetbal werd dit seizoen bij 56 procent van de 686 wedstrijden op kunstgras gespeeld. Toch is het goed dat we de discussie blijven voeren.”

Congres over grasvelden

De KNVB houdt maandag een congres over de verschillende grasvelden in het betaalde voetbal. „We zullen daar ook met wetenschappelijke data komen”, kondigt de woordvoerder aan.

In de eredivisie spelen nu zes van de achttien clubs op kunstgras: Excelsior, Sparta, PEC Zwolle, Heracles, ADO Den Haag en Roda JC.

„Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden, je gaat er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland vanwege het kunstgras”, zei Klaassen.

Ook Kuijt, die zondag Feyenoord naar de landstitel schoot en twee dagen later zijn afscheid bekendmaakte, is fel tegen. „Ik heb mijn hele leven op gras gespeeld en de laatste jaren meer op kunstgras moeten spelen”, zei hij donderdag tijdens een persconferentie rond zijn afscheid. „Ik zie wat voor aanslag het is op mijn lichaam, elke keer dat ik op kunstgras speel. De herstelperiode die ik daarvan heb, duurt langer. En het speelt gewoon heel anders. Die wedstrijd tegen Excelsior – ik ga geen excuses zoeken dat we daar vanwege kunstgras met 3-0 verloren hebben – maar het is gewoon heel anders.”

Kuijt noemt het kunstgras een bedreiging voor het Nederlandse voetbal. „Dat vind ik zeker. Om de aansluiting te behouden – en dat is al zo moeilijk – ben ik er van overtuigd dat wij terug moeten naar gras, om te beginnen met de eredivisie. Ik zie mijn eigen kinderen nu opgroeien op kunstgras, die vinden het al bijna niet meer fijn om op gewoon gras te spelen. Als je echt naar de top wil, dat onze talenten uiteindelijk succesvol zijn met het Nederlands elftal, dan moeten ze ook opgeleid worden op gras.”