Aanvoerders: verbied kunstgras eredivisie

De aanvoerders van alle twaalf eredivisieploegen die niet op kunstgras spelen, pleiten voor een verbod op kunstgras. Dat doen zij via belangenbehartiger VVCS, de Vereniging van Contractspelers. Onder hen zijn Davy Klaassen (Ajax), Luuk de Jong (PSV) en de woensdag gestopte Dirk Kuijt (Feyenoord).

De speltechnische en tactische gevolgen van spelen op de synthetische velden zijn volgens de spelers enorm. Bovendien ondervinden ze dat het spelen op kunstgras fysiek gezien schadelijker is dan op natuurgras. De bond roept daarom de KNVB op om in de eredivisie uitsluitend op een natuurlijk grasveld te spelen en dit in de licentievoorwaarden op te nemen.

Het initiatief kwam van Schaars, zo meldt de VVCS. “Hij nam contact op met ons, met de vraag of de belangenorganisatie iets kon betekenen aan de in zijn ogen verontrustende opmars van kunstgrasvelden.” Uit een inventarisatie bleek dat er meer aanvoerders die kritiek deelden.

‘Kunstgrasaanvoerders’ ontbreken Naast Kuijt, Klaassen en De Jong verzetten ook aanvoerders Stijn Schaars (sc Heerenveen), Ron Vlaar (AZ), Willem Janssen (FC Utrecht), Sander Duits (Go Ahead Eagles), Sergio Padt (FC Groningen), Gregor Breinburg (NEC), Guram Kashia (Vitesse), Jordens Peters (Willem II) en Stefan Thesker (FC Twente) zich tegen het spelen op kunstgras. De aanvoerders van Heracles Almelo, PEC Zwolle, Excelsior, ADO Den Haag, Roda JC en Sparta Rotterdam hebben het manifest niet ondertekend. De aanvoerders van die clubs wilden “om hen moverende redenen geen medewerking verlenen”. De zes clubs spelen op kunstgras.

Europese competities

De profvoetballers stellen dat Nederland vanwege het kunstgras verder internationaal achterop raakt. Volgens Kuijt is het “niet voor niets dat in Europese competities geen enkel team op kunstgras speelt.”

Ook Ajax-aanvoerder Klaassen wil af van kunstgrasvelden. “Van zulke velden ga je er serieus over nadenken om weg te gaan uit Nederland. Voetbal is niet eens leuk meer op zulke velden.” Ron Vlaar, de captain van AZ, voegt er aan toe dat hij door zijn blessureverleden onbewust voorzichtiger voetbalt als hij op kunstgras moet spelen.

Competitievervalsing

FC Utrecht-captain Willem Janssen zegt dat er sprake is van competitievervalsing.

“Alle technische vaardigheden zoals passen, trappen, aannemen zijn anders op kunstgrasvelden. Daarnaast vind ik kunstgras competitievervalsing, omdat clubs er dagelijks op trainen en de uitspelende ploeg eens in de zoveel tijd met kunstgras wordt geconfronteerd”.

Vaak stappen clubs om financiële redenen over op kunstgras. De VVCS zegt dat het “zich bewust is van de financiële implicaties die dit verbod met zich mee brengt”. “Een mogelijke oplossing is het opzetten van een fonds dat het voor clubs mogelijk maakt om over te stappen naar een natuurlijk grasveld”, zo oppert de vakbond.