55 meldingen zwijgcontracten in de zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft sinds april 2015 55 meldingen ontvangen van zogenoemde ‘zwijgcontracten’. Dat zijn ongewenste geheimhoudingsovereenkomsten in de zorg waarmee ziekenhuizen willen voorkomen dat patiënten zich in de media negatief uitlaten over misstanden, of een rechtszaak beginnen. Demissionair minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) riep vorig jaar op om zwijgcontracten te melden bij de IGZ.

Schippers noemde de zwijgcontracten destijds ‘ongewenst’ omdat het de transparantie in de zorg belemmert. Misstanden en incidenten kunnen daardoor niet worden onderzocht door de IGZ of het Openbaar Ministerie. In april 2016kondigde ze aan te gaan onderzoeken of de geheimhoudingsovereenkomsten wettelijk verboden kunnen worden. Op dit moment kan er nog niet worden opgetreden tegen zwijgcontracten.

De IGZ heeft in acht van de zwijgcontracten vast kunnen stellen dat er inderdaad ongewenste afspraken in staan, waarbij patiënten in ruil voor geld af moeten zien van meldingen bij het tuchtcollege, de media of de politie. De meldingen kwamen uit de hele zorgsector. In een van deze gevallen ging het om een niet gemelde calamiteit, waarvoor de IGZ een boete op heeft gelegd. De IGZ wil niet zeggen hoe hoog de boete is. In de andere zeven gevallen is alleen een waarschuwing gegeven.

Rogier Mooij

Aanleiding voor de discussie over zwijgcontracten was de dood van de 21-jarige hockeyspeler Rogier Mooij in 2014. Radioprogramma Argos onthulde dat het Tergooi-ziekenhuis betaalde de ouders van Mooij zwijggeld om te voorkomen dat ze naar de media of het Tuchtcollege zouden stappen vanwege de verkeerde diagnose die tot de dood van de jongen leidde. Ook meldde het ziekenhuis het incident destijds niet bij de IGZ.

Uiteindelijk kreeg de verantwoordelijke longarts een waarschuwing van het Tuchtcollege.