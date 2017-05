Overheden Friesland lossen miljoenentekort Culturele Hoofdstad 2018 op

Een maquette voor een van de elf fonteinen die in het kader van Friesland Culturele Hoofdstad 2017 gebouwd worden. De Hoorn de Overvloeds, van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol komt in Sneek.

Om de begroting voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 sluitend te krijgen, stellen de provincie Friesland en de gemeente Leeuwarden 4 miljoen euro extra beschikbaar. Dat hebben provincie, gemeente en de stichting Leeuwarden-Frylân 2018 deze donderdagmiddag bekendgemaakt.

De totale begroting bedraagt ruim 70 miljoen. Dat geld komt behalve van gemeente en provincie ook van het Rijk, de Europese Unie en sponsors. Van het geld worden zo’n 40 projecten gefinancierd, waarvan de meest spraakmakende de bouw van elf fonteinen in de elf Friese steden is. Die fonteinen worden ontworpen door internationale kunstenaars, het project kost 4,5 miljoen.

Bezuinigingen

De afgelopen tijd lukte het niet de begroting sluitend te krijgen. Met het oog daarop werd al bezuinigd op de organisatie van de stichting Leeuwarden-Frylân 2018. De organisatie krijgt er nu 1,75 miljoen euro bij. Verder is er geld vrijgemaakt voor extra marketing en voor de jaren na 2018, de zogenaamde ‘legacy’.

Omdat een derde hoofdsponsor nog niet definitief heeft toegezegd, wordt een risicovoorziening aangebracht van (maximaal) 2 miljoen. Met die risicovoorziening wordt ook afgedekt dat het Rijk over de eigen bijdrage aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad BTW terugvraagt. Die BTW hoopt de stichting niet af te hoeven dragen. Tenslotte komt er een waarborgfonds voor mogelijk tegenvallende ticket-inkomsten.

Verder is vanmiddag bekendgemaakt dat de verantwoordelijkheid over de uitvoering van het fonteinen-project, officiëel 11Fountains genoemd, overgaat naar de provincie. „Vanwege de ervaring vanuit grote infrastructuur-projecten, is de provincie in staat om met de betrokken gemeenten dit project tot een goede uitvoering te brengen”, aldus een persverklaring.

Tegelijk neemt de gemeente Leeuwarden de logistieke verantwoordelijkheid van de stichting over voor het project Giant Steps, het straatspektakel met iconische reuzen van het Franse gezelschap Royal de Luxe. Voor dit evenement worden in drie dagen tijd 600.000 bezoekers verwacht.