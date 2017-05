Zo zien nieuwkomers Amsterdam

In de afgelopen maanden volgde een groep jonge Amsterdamse nieuwkomers en statushouders lessen in portret- en straatfotografie. Ze werden begeleid door Syrisch fotojournalist Giath Taha en een museumdocent van Foam. Het werk dat ze maakten, geeft een bijzondere kijk op de stad. New Perspectives is van 18 mei tot en met 7 juni te zien in Foam.Alles over fotografie vind je voortaan op onze fotografiepagina In Beeld