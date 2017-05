Vreemde snuiters in komkommertijd

Zo halverwege de laatste week van het seizoen van De Wereld Draait Door, in een vooralsnog verre van nieuwsluwe periode, kondigt toch de komkommertijd zich voorzichtig aan. Je kunt de signalen het eerst aantreffen in items in actualiteitenrubrieken over elk jaar terugkerende fenomenen: de invasie van Chinese toeristen in Giethoorn en de komst van de wolf naar Oost-Nederland.

EenVandaag (AVRO-TROS) liet ons weer eens zien dat Chinezen niet goed kunnen varen en zo de bruggen beschadigen. Er zijn er nu warempel ook al een handvol die huizen kopen in het dorp dat zij vereenzelvigen met openluchtmuseum Nederland. De verslaggevers vonden zelfs een Gieterse rietdekker die zich zorgen maakte dat ze zijn kunstje binnenkort ook zullen beheersen: „Je moet een aap niet leren klimmen.”

In Brandpunt (KRO-NCRV) viel nog meer bezorgdheid om vreemde snuiters uit het oosten op te tekenen. Er was laatst weer een dode wolf langs de kant van een Drentse weg gevonden, boswachters analyseren keutels en amateurbeelden van net over de grens. Het is geen kwestie van of maar wanneer… de vaste mantra om het kijkerspubliek voor te bereiden op naderend onheil dat vanuit de boze buitenwereld onze kant op zou kunnen komen.

En je verzint het niet: Brandpunt filmde in een Nedersaksische negorij die ook nog eens Goldenstedt heet een bijeenkomst van voornamelijk mannen met jagershoedjes, die in een kring om een houtvuur protesteerden tegen de beschermde positie van de wolf. Ze kunnen een hoge boete krijgen en zelfs gevangenisstraf als ze hun natuurlijke aandrang zouden volgen en een geweer pakken om hun schapen te beschermen tegen het ongedierte. Ook al vergoedt de overheid al het verlies dat wordt geleden door aangevreten vee, het blijven toch je eigen dieren, nietwaar?

Minstens zo fascinerend is de mevrouw die even verderop in Nedersaksen shows geeft met een roedel bevriende wolven, die zelfs haar gezicht likken en die uitlegt dat de ruim honderd wolven die nu al enkele decennia Duitsland bevolken nog nooit een mens hebben verwond of zelfs maar aangevallen.

Er is nog iets in de bijeenkomst te Goldenstedt waar ik lang aan bleef hangen. Het commentaar noemt die een „wolfsmaanwake”. Een wat?

Het klinkt behoorlijk Germaans, een wake bij volle maan, om je te wapenen tegen onbeheersbaar kwaad uit de natuur? Ik had het woord maanwake nog nooit eerder gehoord en kon het ook niet vinden in Wikipedia en oude en nieuwe drukken van de Dikke Van Dale en de Grote Winkler Prins. Dat zegt nog niks, maar ook in Google moet je het met een lantarentje zoeken.

Het duikt vooral op in relatie tot protestmeetings, vooral op het platteland: een maanwake van The Dutch Dairy Board voor betere melkprijzen, een voor de vrede en een tegen het antisemitisme van Maarten Luther in Wittenberg. Hoe zou het dan in het Duits heten: Mondwache?

Dat woord levert meer Google-hits op, vaak met de toevoeging ‘WOW’. Ook in dat geval moet je voorzichtig zijn met een snelle interpretatie. Die drie letters zijn in dit geval geen uitroep van bewondering of verbazing, maar van de game World of Warcraft. Bij nader inzien kent die geen moonwake maar wel een moonwalk. De vraag blijft vooral hoelang je er de wolven mee buiten de deur kunt houden.