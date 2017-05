Volvo stopt met ontwikkeling dieselmotor

Volvo-baas Hakan Samuelsson heeft aangegeven dat het merk niet meer begint aan de ontwikkeling van nieuwe dieselmotoren. De steeds striktere milieu-eisen noemt hij als voornaamste reden. “Uitgaande van de huidige stand van zaken, ontwikkelen wij geen nieuwe generatie dieselmotoren meer”, zei Samuelsson woensdag in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De meeste recente dieselmotorenlijn van Volvo, dat in handen is van het Chinese Geely, dateert uit 2013. De huidige motoren zullen nog doorontwikkeld worden en tot ongeveer 2023 gemaakt blijven worden.

Volvo heeft een grote dieselhistorie, maar Samuelsson noemt diesel op ten duur niet langer commercieel rendabel. De Zweedse autofabrikant wil zich in plaats daarvan komende jaren extra op elektrische en hybride wagens gaan richten.

Samuelsson wijst erop dat het Amerikaanse Tesla erin is geslaagd om zo’n model zo populair te maken dat mensen ervoor in de rij staan.

“Op dat terrein zou dus ook ruimte voor ons moeten zijn, met een hoge kwaliteit en een aantrekkelijk ontwerp.”

Volvo produceert al een aantal jaar hybrides. Het eerste volledig elektrische model komt in 2019 op de markt.

Samuelsson gaf eerder aan dat door de emissieregulering de prijs van dieselauto’s zodanig zullen stijgen dat hybride modellen een aantrekkelijker alternatief zullen worden. De uitstoot moet in Europa van gemiddeld 130 gram naar 95 gram koolstofdioxide per kilometer in 2021 teruggebracht worden.

Volvo is niet het eerste concern dat stopt of twijfelt over de ontwikkeling van dieselmotoren. De Japanse autofabrikant Toyota maakte vorig jaar op de autoshow in Parijs bekend dat de nieuwe ‘C-HR compact’, een flinke auto uit de C-klasse, voorlopig niet met een dieselmotor wordt uitgerust. Toyota voerde als reden aan dat de vraag naar dieselauto’s scherp afneemt. Die mening deelt de Franse fabrikant Renault.

BMW denkt dat de dieselauto juist nog een lange toekomst voor zich. “Niets duidt op de dood van diesel”, zei BMW-topman Harald Krüger in april tegenover Frankfurter Allgemeine Zeitung.