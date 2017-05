Tweede Kamer praat over volgende stap in formatie

Klaver wil niet veel kwijt over waar het op misliep op het onderwerp migratie. PvdA-leider Asscher vroeg hem toe te lichten wat de "principiële ondergrens" was die voor GroenLinks bereikt was waardoor de onderhandelingen stukliepen, maar Klaver wil dit niet verder toelichten.

SP-leider Emile Roemer wilde van Klaver weten of hij een nieuwe poging met deze vier partijen ziet zitten. Klaver denkt "dat dat heel lastig wordt". Het vastlopen van de onderhandelingen "was een punt, geen komma", aldus Klaver. "We zijn gebroken op een inhoudelijk punt." Klaver sluit niet uit dat GroenLinks aanschuift bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet in andere samenstelling.

GroenLinks-leider Jesse Klaver is teleurgesteld over het stranden van de formatiepoging van zijn partij met VVD, CDA en D66. Hij was "heel sceptisch" toen de onderhandelingen begonnen, maar "uiteindelijk groeide het vertrouwen", zegt Klaver. Toch hebben de partijen "helaas" moeten concluderen dat het er niet in zat.

D66 adviseert nu een informateur van de VVD aan te stellen die de mogelijkheden onderzoekt voor een meerderheidskabinet dat "links en rechts verbindt". Pechtold voegt toe dat de informateur ook moet "inventariseren of eerder opgeworpen blokkades nog steeds gelden". Hij lijkt daarbij in elk geval te doelen op het uitsluiten van de VVD door de SP, maar gedacht kan ook worden aan de blokkade van de PVV door VVD, CDA en eigenlijk alle andere partijen in de Tweede Kamer.

Tot "grote teleurstelling" van D66 zijn de gesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks vastgelopen. Er is volgens D66-leider Alexander Pechtold "stevig onderhandeld op basis van vertrouwen en respect voor elkaars opvattingen". De verschillen bleken uiteindelijk "te groot om nu te overbruggen", zegt Pechtold. "Maar de inzet en politieke wil waren er ook." Omdat dit voor D66 "een zeer gewenst kabinet" was, sluit Pechtold een nieuwe poging tussen deze vier partijen niet uit. Hij zegt dat er "altijd ruimte moet zijn om elkaar, in welke vorm dan ook, weer tegen te komen".

Buma hoopt dat er nu een stabiel kabinet kan worden gevormd met een meerderheid in zowel Tweede als Eerste Kamer. Dat zal een andere samenstelling van partijen moeten zijn, zegt Buma, want een lijmpoging met VVD, CDA, D66 en GroenLinks "is niet realistisch". Hij ziet een nieuwe poging met deze partijen "niet meer lukken".

Wilders denkt dat het inruilen van GroenLinks voor de ChristenUnie, SP of PvdA niets oplost als het gaat om verschillen rond migratie. "Deze partijen willen allemaal eerder een ruimer dan een striker immigratiebeleid." De PVV is opgericht om het immigratiebeleid strenger te krijgen, zegt Wilders. Hij roept VVD en CDA opnieuw op om toch met zijn partij om tafel te gaan. Als deze partijen dat niet willen, is dat een belediging voor 1,5 miljoen kiezers, zegt Wilders. "Geef de tweede partij van Nederland de kans die ze verdient."

Rutte herhaalt wat hij eerder in het debat zei: hij ziet een herleving van de gesprekken "absoluut niet gebeuren". Onze politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet hoort iets anders in die woorden:

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, van wie door Rutte wellicht gehoopt wordt dat hij nu aan tafel gaat met zijn partij en CDA en D66, wil van Rutte weten of hij echt niet opnieuw gaat onderhandelen met GroenLinks. Van de ChristenUnie is bekend dat de partij vreest in een nieuwe formatieronde een 'pauzenummer' te worden en dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks daarna opnieuw om tafel gaan. Segers wil daarom van Rutte weten of de omstandigheden zo kunnen veranderen dat hij een nieuwe poging met de drie genoemde partijen doet.

Asscher wil van Rutte weten of hij uitsluit dat de VVD later in deze formatie opnieuw met CDA, D66 en GroenLinks om tafel gaat. De VVD-leider zegt daarop dat hij de onderhandelingen vastliepen op een "groot en belangrijk onderwerp" en daarom ziet hij niet in "hoe deze poging kan herleven en ik verwacht dat dan ook niet".

Rutte zegt dat hij niet kan ingaan op deze vraag omdat die de vertrouwelijkheid van de coalitieonderhandelingen zou raken. En dat zou schadelijk zijn voor de kansen voor het slagen van een nieuwe ronde onderhandelingen, denkt Rutte. "In de Nederlandse politieke verhoudingen is dit type vraag onmogelijk te beantwoorden."

PvdA-leider Asscher wil van Rutte weten waar het op het thema migratie tussen de vier partijen precies is misgegaan de afgelopen week. Asscher zegt dit te moeten weten om goed advies te kunnen geven voor een volgende stap in deze formatie.

Als eerste mocht VVD-leider Mark Rutte, de fractievoorzitter van de grootste partij, het woord voeren. Hij bedankte zijn medeonderhandelaars van CDA, D66 en GroenLinks "voor de afgelopen periode en de intensieve discussies die we hebben gevoerd". Rutte herhaalde dat voor de VVD deze combinatie nooit de eerste voorkeur was, maar dat de combinatie serieus is onderzocht en geprobeerd. "Alle partijen hebben geprobeerd bruggen te slaan, maar we moeten ook vaststellen dat dit helaas niet is gelukt."

Kamer in debat met Schippers: waar ging het mis en hoe nu verder?

De fractievoorzitters gaan vanaf 10.45 uur in debat met informateur Edith Schippers over haar eindverslag van de mislukte formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Ze zal naar verwachting veel vragen krijgen over het proces van de afgelopen weken (de partijen zaten bijna zeven weken om tafel), waar het inhoudelijk precies mis ging en wat Schippers' rol was in het geheel en bij de breuk. Een aantal partijen, de ChristenUnie voorop, wil ook weten hoe definitief de breuk tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks nu is.

De Kamer spreekt daarnaast over de volgende stap in de formatie. Schippers adviseert in haar eindverslag om een nieuwe informateur te benoemen die in verkennende gesprekken moet gaan kijken welke mogelijkheden er voor het vormen van een coalitie er nu zijn.