De Thuiskok: Linzen-kurkumasoep

Als u geen fan bent van kurkuma dan heeft u deze week een probleem. In bijna elk gerecht dat ik u voorschotel is het verwerkt, en dat heeft een goede reden. Naast dat het bijzonder lekker en tegenwoordig overal goed te verkrijgen is, is het ook een specerij die allerlei gezondheidsvoordelen zou moeten opleveren. Zomaar een greep: het zou kankerremmend zijn, een sterke antioxidant zijn en het zou helpen tegen Alzheimer. Ik vind het vooral smakelijk met de linzen in deze soep.

Pel de uien en snijd ze fijn. Pel de knoflook en pers de tenen, houd een halve theelepel knoflook apart. Verhit de olie in een soeppan en smoor ui en knoflook circa 10 minuten op matig vuur. Voeg de linzen, kurkuma en ras el hanout toe en bak ze kort mee tot de specerijen beginnen te geuren. Doe er circa 150 ml water en naar smaak wat peper en zout bij en laat de linzen in circa 20 minuten gaar koken. Pureer ze eventueel glad met een staafmixer. Roer de achtergehouden knoflook door de yoghurt en rasp de citroen erboven. Breng verder op smaak met wat zout en, mocht je van friszuur houden, wat citroensap. Serveer de hete soep in warme kommen en schep er wat citroenyoghurt in. Geef de rest van de citroenyoghurt er apart bij. Strooi eventueel wat extra ras el hanout over de soep.