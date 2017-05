Terreurverdachte opgepakt op basis Volkel

De marechaussee heeft op de luchtmachtbasis Volkel de door de rechter veroordeelde terreurverdachte Waïl el A. aangehouden. Dat bevestigen het Openbaar Ministerie en het ministerie van Defensie na berichtgeving van RTL Nieuws. De man is eerder veroordeeld omdat hij zich probeerde aan te sluiten bij een terroristische organisatie in Syrië. Hij was op de basis aan het werk voor een extern bedrijf.

Volgens RTL Nieuws werd Waïl el A. op 10 mei opgepakt nadat hij geprobeerd had foto’s te maken op de luchtbasis. Hij was daar aan het werk als vervanger van een medewerker van een bedrijf dat op het terrein graafwerkzaamheden uitvoerde. Defensie bevestigt woensdagavond dat El A. door zijn gedrag was opgevallen bij de beveiliging, maar kon niet zeggen waarom. Het OM kon dat evenmin bevestigen. Wel liet justitie weten dat de inmiddels 19-jarige Arnhemmer vrijdag weer is vrijgelaten, omdat nergens uit bleek dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd, of had willen plegen.

Veroordeling

El. A. werd in juni vorig jaar veroordeeld omdat hij zich wilde aansluiten bij het Jabhat al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda. De Arnhemmer ging tegen die uitspraak in beroep. De zaak loopt nog. Voor de inhoudelijke behandeling is nog geen datum geprikt.

Defensie laat woensdag weten nog te onderzoeken waar de El A. precies op het terrein geweest is, en waarom hij niet is tegengehouden. Daarbij wordt ook bekeken of de veiligheidsprocedures wel streng genoeg zijn, en of ze vorige week zorgvuldig zijn uitgevoerd, zegt een woordvoerder:

“Iedereen vraagt terecht hoe het kan dat zo iemand op de basis terecht is gekomen. Dat vragen wij ons ook af.”

Wanneer het onderzoek van Defensie wordt afgerond, is nog niet bekend. Volkel is met Leeuwarden een van de twee Nederlandse F-16-bases.