Oud-staatssecretaris Elske ter Veld (PvdA) overleden

Elske ter Veld is zondag op 72-jarige leeftijd overleden. De oud-PvdA-politica werd vooral bekend door haar optreden als staatssecretaris Sociale Zaken in het kabinet-Lubbers III (1989-1994). Haar opdracht was de enorme toeloop van het aantal mensen dat gebruikmaakte van de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WAO) een halt toe te roepen.

„Wie de WAO wil afschaffen, moet eerst mij afschaffen”, had ze in 1991 nog gezegd. Twee jaar later slaagde ze er niet in haar eigen fractie te overtuigen van haar ingreep. Daarop nam zij afscheid van de Haagse politiek tijdens een dramatische persconferentie in Nieuwspoort.

Ter Veld begon ooit als ‘rooie vrouw’ uit Groningen en vormde een hecht drietal met Jeltje van Nieuwenhoven en Eveline Herfkens. Ze trad in september 1981 toe tot de Tweede Kamer, tot ze in 1993 staatssecretaris werd. Twee jaar naar haar vertrek werd ze lid van de Eerste Kamer, waarin ze tot 2003 een zetel had. Ter Veld woonde in Kortenhoef.