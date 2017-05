Prijs: Hester van Santen is Science Writer of the Year

NRC-wetenschapsredacteur Hester van Santen heeft de European Science Writer of the Year Award gewonnen. De jury noemde haar werk “opmerkelijk goed uitgezocht” en “vol creativiteit”. Ze versloeg 14 Europese collega-journalisten met haar inzending van drie artikelen.

In ‘Wankelmoedige waakhonden’ pluisde ze de schimmige wereld van het proces van peer review bij Nature uit.

In het artikel ‘56 dagen zonder shampoo’ onderzocht ze of het klopt dat we prima zonder shampoo kunnen. Haar conclusie: het is verrassend goed te doen maar de wetenschap weet eigenlijk niet hoe het kan. En in een artikel over archaea ging ze op zoek naar de voorouder van alles wat leeft.

De European Science Writer of the Year wordt sinds drie jaar jaarlijks uitgereikt. De prijs, een oorkonde en 600 pond, wordt op Hemelvaartsdag uitgereikt bij de Royal Society in Londen.